Brasília recebe caminhada pela visibilidade do lipidema neste domingo (2)

Brasília recebe caminhada em alusão à conscientização contra a lipedema - (crédito: Divulgação / ONG Movimento Lipedema)

Pacientes diagnosticados, familiares, apoiadores e médicos participarão, neste domingo (2/8), de uma caminhada em alusão ao lipidema, em Brasília, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a doença. A ação mobilizadora acontecerá em outras 25 cidades do Brasil e do exterior, de forma simultânea.

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De acordo com a organização, a condição crônica afeta 10 milhões de brasileiras, que estão entre 90% e 99% dos pacientes diagnosticados. A ação faz parte ainda de uma tentativa de ampliar o acesso à informação, ao diagnóstico e ao tratamento do lipedema no país. A responsável por promovê-la é a ONG Movimento Lipedema, braço social do Instituto Lipedema Brasil.

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A programação ainda prevê a presença de Tatiana Losada, Cirurgiã Vascular e Angiologia, especialista em tratamentos modernos de varizes e vasinhos e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia.

A médica estará em Brasília para comentar e auxiliar interessados sobre a doença. Ela poderá tirar dúvidas sobre questões como a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento vascular e do tratamento multidisciplinar das pacientes com lipedema.

A caminhada também contará com concentração e depoimentos de pacientes; entrevistas com outros especialistas na área e interação entre os diferentes tipos de participantes e apoiadores.

SERVIÇO

Evento: Caminhada de Conscientização sobre o Lipedema (Brasília - DF)



Data: 2 de agosto de 2026 (domingo)



Horário: 9:00



Local: Eixão Norte | Concentração: Plaza Norte, na altura da 111 Norte



Realização: ONG Movimento Lipedema