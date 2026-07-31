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CUIDADO COM A SAÚDE

Brasília recebe caminhada pela visibilidade do lipidema neste domingo (2)

Pacientes e médicos farão parte da ação mobilizadora que acontecerá de forma simultânea em 26 cidades do Brasil e exterior

Brasília recebe caminhada em alusão à conscientização contra a lipedema - (crédito: Divulgação / ONG Movimento Lipedema)
Brasília recebe caminhada em alusão à conscientização contra a lipedema - (crédito: Divulgação / ONG Movimento Lipedema)

Pacientes diagnosticados, familiares, apoiadores e médicos participarão, neste domingo (2/8), de uma caminhada em alusão ao lipidema, em Brasília, com o objetivo de ampliar a conscientização sobre a doença. A ação mobilizadora acontecerá em outras 25 cidades do Brasil e do exterior, de forma simultânea. 

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De acordo com a organização, a condição crônica afeta 10 milhões de brasileiras, que estão entre 90% e 99% dos pacientes diagnosticados. A ação faz parte ainda de uma tentativa de ampliar o acesso à informação, ao diagnóstico e ao tratamento do lipedema no país. A responsável por promovê-la é a ONG Movimento Lipedema, braço social do Instituto Lipedema Brasil. 

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A programação ainda prevê a presença de Tatiana Losada, Cirurgiã Vascular e Angiologia, especialista em tratamentos modernos de varizes e vasinhos e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e Angiologia.

A médica estará em Brasília para comentar e auxiliar interessados sobre a doença. Ela poderá tirar dúvidas sobre questões como a importância do diagnóstico precoce, do acompanhamento vascular e do tratamento multidisciplinar das pacientes com lipedema.

A caminhada também contará com concentração e depoimentos de pacientes; entrevistas com outros especialistas na área e interação entre os diferentes tipos de participantes e apoiadores. 

SERVIÇO

Evento: Caminhada de Conscientização sobre o Lipedema (Brasília - DF)

Data: 2 de agosto de 2026 (domingo)

Horário: 9:00

Local: Eixão Norte | Concentração: Plaza Norte, na altura da 111 Norte

Realização: ONG Movimento Lipedema

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Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 31/07/2026 16:23
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