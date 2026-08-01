InícioCidades DF
Eleições 2026

"MDB ajudou a salvar o BRB", afirma Celina Leão

Governadora afirmou que o partido é um grande aliado de seu governo e disse que continuará os investimentos em saúde e infraestrutura

Evento reuniu pré-candidatos e apoiadores no Clube da Ascade neste sábado (1/8) - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)
Evento reuniu pré-candidatos e apoiadores no Clube da Ascade neste sábado (1/8) - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Durante seu discurso na convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal (MDB-DF) realizada neste sábado (1/8), no Clube da Ascade, a governadora Celina Leão (PP) destacou a importância do partido para a reestruturação do Banco de Brasília (BRB).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“Sem o apoio do MDB na Câmara Distrital, nós não teríamos conseguido salvar o BRB. Nós não teríamos conseguido tirar Brasília do caos”, afirmou. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A governadora ainda destacou o apoio recebido pelo partido. “É esse partido que tem dado sustentação política com esses homens e mulheres. Temos aqui uma nominata maravilhosa e aí eu quero cumprimentar todos os nossos pré-candidatos”, disse. 

Celina também comentou sobre planos de governo em colaboração com o MDB. “Meu compromisso junto com o MDB agora é investir, sim, na saúde, é melhorar a saúde pública do DF, mas é continuar o investimento em infraestrutura nos lugares mais carentes do DF”, pontuou.

Se eleita, ela afirma que o partido continuará sendo um forte aliado em sua base. “No nosso governo, o MDB tem um lugar de destaque, um lugar de parceria, um lugar de liderança, de cuidar das áreas mais importantes do Distrito Federal, como hoje já cuidam. Retroceder com o MDB, jamais”, celebrou.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon
DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Davi Cruz* e Luiz Fellipe Alves
postado em 01/08/2026 14:04
SIGA
x