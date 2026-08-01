"MDB ajudou a salvar o BRB", afirma Celina Leão

Evento reuniu pré-candidatos e apoiadores no Clube da Ascade neste sábado (1/8) - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Durante seu discurso na convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro do Distrito Federal (MDB-DF) realizada neste sábado (1/8), no Clube da Ascade, a governadora Celina Leão (PP) destacou a importância do partido para a reestruturação do Banco de Brasília (BRB).

“Sem o apoio do MDB na Câmara Distrital, nós não teríamos conseguido salvar o BRB. Nós não teríamos conseguido tirar Brasília do caos”, afirmou.

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A governadora ainda destacou o apoio recebido pelo partido. “É esse partido que tem dado sustentação política com esses homens e mulheres. Temos aqui uma nominata maravilhosa e aí eu quero cumprimentar todos os nossos pré-candidatos”, disse.

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Celina também comentou sobre planos de governo em colaboração com o MDB. “Meu compromisso junto com o MDB agora é investir, sim, na saúde, é melhorar a saúde pública do DF, mas é continuar o investimento em infraestrutura nos lugares mais carentes do DF”, pontuou.

Se eleita, ela afirma que o partido continuará sendo um forte aliado em sua base. “No nosso governo, o MDB tem um lugar de destaque, um lugar de parceria, um lugar de liderança, de cuidar das áreas mais importantes do Distrito Federal, como hoje já cuidam. Retroceder com o MDB, jamais”, celebrou.