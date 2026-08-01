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Podemos oficializa apoio a Celina e sinaliza candidatura própria ao Senado

Cristian Viana afirmou que partido irá apoiar Celina. Ele também se pôs a disposição para vaga no Senado

presidente regional do partido Podemos-DF, Cristian Viana, oficializou o apoio a Celina Leão - (crédito: Reprodução/TV Brasília)
presidente regional do partido Podemos-DF, Cristian Viana, oficializou o apoio a Celina Leão - (crédito: Reprodução/TV Brasília)

Na manhã deste sábado (1°/8), o  presidente regional do partido Podemos-DF, Cristian Viana, oficializou o apoio a Celina Leão (PP), que irá concorrer ao Governo do Distrito Federal. Além disso, ele se colocou à disposição para a vaga no Senado. 

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“Hoje, o Podemos-DF oficializa o apoio a Celina Leão. Somos a sexta força política do país e agora o quinto partido dessa aliança em colaboração com Celina”, disse. 

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Viana ainda comentou que o partido pode gerar impacto na política. “Eu tenho certeza que a chance do Podemos de fazer um deputado federal, de fazer pelo menos dois deputados distritais”, acrescentou

Sobre sua candidatura ao Senado, Viana afirmou ter pautas para contribuir com o debate no Senado. “Entendemos que nossas propostas têm que ter uma representação que honre a nossa cidade, eu fiquei muito lisonjeado com essa indicação para poder compor a chapa como senador”, afirmou. 

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Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/08/2026 15:16
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