Podemos oficializa apoio a Celina e sinaliza candidatura própria ao Senado

presidente regional do partido Podemos-DF, Cristian Viana, oficializou o apoio a Celina Leão - (crédito: Reprodução/TV Brasília)

Na manhã deste sábado (1°/8), o presidente regional do partido Podemos-DF, Cristian Viana, oficializou o apoio a Celina Leão (PP), que irá concorrer ao Governo do Distrito Federal. Além disso, ele se colocou à disposição para a vaga no Senado.

“Hoje, o Podemos-DF oficializa o apoio a Celina Leão. Somos a sexta força política do país e agora o quinto partido dessa aliança em colaboração com Celina”, disse.

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Viana ainda comentou que o partido pode gerar impacto na política. “Eu tenho certeza que a chance do Podemos de fazer um deputado federal, de fazer pelo menos dois deputados distritais”, acrescentou

Sobre sua candidatura ao Senado, Viana afirmou ter pautas para contribuir com o debate no Senado. “Entendemos que nossas propostas têm que ter uma representação que honre a nossa cidade, eu fiquei muito lisonjeado com essa indicação para poder compor a chapa como senador”, afirmou.



