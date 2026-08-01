MDB-DF oficializa apoio a Celina Leão em convenção neste sábado

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB-DF) oficializou apoio à candidatura da governadora Celina Leão (PP), neste sábado (1/8), durante a convenção realizada no ginásio da Ascade, no Setor de Clubes Sul. No evento, o presidente local da sigla, Wellington Luiz, afirmou buscar, também, uma vaga na disputa ao Senado Federal nas Eleições de 2026.

O encontro reuniu filiados, lideranças, parlamentares e pré-candidatos para definir as diretrizes do partido para o pleito deste ano. A convenção também contou com a presença de Celina Leão, que destacou a importância do MDB para a política do Distrito Federal e recebeu o apoio da sigla ao projeto de reeleição.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ao fazer um balanço do evento, Wellington Luiz afirmou que a convenção demonstrou a força e a unidade do partido. "O sucesso é a união, é isso que a gente demonstrou hoje. Uma das maiores convenções da história do DF. Hoje, o MDB mais uma vez mostra sua força e mostra que veio mais uma vez para ajudar a nossa governadora Celina na eleição e eleger os nossos pré-candidatos a deputado federal, deputado distrital e, se tiver senador também, está na luta”, disse.

Leia também: Especialistas alertam para importância do voto diante da indecisão

Segundo o presidente do MDB-DF, o partido negocia a possibilidade de indicar um candidato ao Senado. “Estamos negociando com a nossa governadora de forma apartada. O apoio a ela já existe, independente dessa situação ou não, mas o MDB é um partido grande e está à disposição para também ter um nome na vaga majoritária do Senado”, afirmou.

Wellington Luiz explicou que a definição dependerá das negociações entre os partidos da base aliada. "Depende muito das negociações com o PL. São negociações que estão sendo feitas e, dependendo do resultado lá, o MDB mais uma vez vai juntar força com a nossa governadora”, destacou.

Questionado se o desfecho está diretamente ligado às conversas envolvendo o Partido Liberal (PL), ele reforçou que as articulações continuam. "Depende das nossas negociações, das negociações do PL com a nossa governadora. Mas estamos remando juntos”, acrescentou.

Leia mais: "MDB ajudou a salvar o BRB", afirma Celina Leão

O dirigente também afastou qualquer dúvida sobre a relação entre o MDB e Celina Leão. "Está completamente pacificada. Não temos dúvida, tomamos a decisão acertada. Queremos caminhar ao lado da nossa governadora e é uma caminhada vitoriosa. Não temos dúvida disso”, pontuou o presidente do MDB-DF.

Durante a entrevista, Wellington Luiz também comentou a citação feita por Celina Leão ao ex-governador Ibaneis Rocha e defendeu o reconhecimento ao legado da gestão anterior. "É uma questão de justiça. Independente das diferenças, não reconhecer o que o governador Ibaneis fez em Brasília seria uma grande injustiça”, concluiu.

Na ocasião, a governadora agradeceu o apoio recebido pelo partido. “É esse partido que tem dado sustentação política com esses homens e mulheres. Temos aqui uma nominata maravilhosa e aí eu quero cumprimentar todos os nossos pré-candidatos”, disse.