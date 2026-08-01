Homem morre atropelado por trator no Aterro Sanitário de Brasília, em Samambaia

Anderson Araújo morreu após ser atropelado enquanto fazia reparos em um trator - (crédito: Reprodução/Sindurb-DF Leia mais no texto original: https://acordadf.com.br/noticias/brasilia/trabalhador-morre-apos-ser-atingido-por-trator-em-aterro-sanitario-no-df/ © 2025 Todos os direitos são reservados ao Acorda DF, conforme a Lei nº 9.610/98. A publicação, redistribuição, transmissão e reescrita sem autorização prévia são proibidas.)

Um trabalhador identificado como Anderson Araújo, de 44 anos, morreu na manhã deste sábado (1°/8), após ser atropelado por um trator no Aterro Sanitário de Samambaia. O acidente aconteceu por volta das 8h50.

Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), Anderson era mecânico e estava fazendo manutenção em uma máquina quando trocou de posto e seguiu para realizar reparos em um outro veículo, um trator de esteira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Polícia resgata criança de 3 anos trancada em casa com drogas no DF

Durante a manobra de marcha a ré da máquina em manutenção, Anderson foi atingido pelas costas pelo trator. À polícia, o operador do veículo informou que não percebeu a presença de Anderson enquanto realizava o deslocamento do trator, só sabendo o que aconteceu depois que o trator já tinha passado por cima da vítima. Após o acidente, o operador interrompeu imediatamente a operação e permaneceu no local aguardando equipes de socorro e da polícia.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU), responsável pelo aterro, informou que Anderson era um funcionário das empresas que formam o Consórcio Sustentare/Valor Ambiental. O SLU emitiu uma nota de pesar. “Lamentamos profundamente o ocorrido e manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima neste momento de dor”.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência. Entretanto, segundo a corporação, ao chegar no local, Anderson já estava sem vida, não sendo possível prestar socorro à vítima.