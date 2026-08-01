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Apoiadores participam da Convenção do PSD para lançar candidatura de Arruda

O pré-candidato a governador do Distrito Federal do Partido Social Democrático (PSD), José Arruda, realiza encontro do Centro Internacional de Convenções do Brasil

Próximo ao local, filas de carros e ônibus se formaram e uma multidão esperava o pré-candidato com bandeiras, buzinas e cartazes - (crédito: Mariana Reginato/CB/DA Press)
Próximo ao local, filas de carros e ônibus se formaram e uma multidão esperava o pré-candidato com bandeiras, buzinas e cartazes - (crédito: Mariana Reginato/CB/DA Press)

O pré-candidato a governador do Distrito Federal do Partido Social Democrático (PSD), José Arruda, realiza encontro do Centro Internacional de Convenções do Brasil

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Na tarde deste sábado (1°/8), o Partido Social Democrático (PSD) reuniu apoiadores e filiados para a oficializar a candidatura de José Arruda, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Próximo ao local, filas de carros e ônibus se formaram e uma multidão esperava o pré-candidato com bandeiras, buzinas e cartazes.

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José Arruda se candidatou ao cargo de governador do Distrito Federal, ocupado atualmente por Celina Leão. Para presidência da República, o PSD lança Ronaldo Caiado, ex-governador do Goiás. Já para o Senado, Arruda e Caiado haviam citado o nome de Paulo Octávio, que negou entrar na disputa eleitoral.

Arruda foi governador do Distrito Federal entre 2007 e 2010. Na época, fazia parte do Democratas e foi afastado do cargo após investigações da Operação Caixa de Pandora que revelaram um esquema de corrupção e suborno no DF.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 01/08/2026 15:23
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