Apoiadores participam da Convenção do PSD para lançar candidatura de Arruda

O pré-candidato a governador do Distrito Federal do Partido Social Democrático (PSD), José Arruda, realiza encontro do Centro Internacional de Convenções do Brasil
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Na tarde deste sábado (1°/8), o Partido Social Democrático (PSD) reuniu apoiadores e filiados para a oficializar a candidatura de José Arruda, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). Próximo ao local, filas de carros e ônibus se formaram e uma multidão esperava o pré-candidato com bandeiras, buzinas e cartazes.
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José Arruda se candidatou ao cargo de governador do Distrito Federal, ocupado atualmente por Celina Leão. Para presidência da República, o PSD lança Ronaldo Caiado, ex-governador do Goiás. Já para o Senado, Arruda e Caiado haviam citado o nome de Paulo Octávio, que negou entrar na disputa eleitoral.
Arruda foi governador do Distrito Federal entre 2007 e 2010. Na época, fazia parte do Democratas e foi afastado do cargo após investigações da Operação Caixa de Pandora que revelaram um esquema de corrupção e suborno no DF.