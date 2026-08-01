"Estou de cabeça erguida", diz Arruda em convenção que oficializa a candidatura ao GDF

José Roberto Arruda, candidato ao GDF pelo PSD, durante convenção que oficializou seu nome ao governo - (crédito: Ed Alves/ CB.DA/Press)

No Centro Internacional de Convenções do Brasil, José Roberto Arruda (PSD) comentou, durante coletiva de imprensa, sobre os 16 anos que passou fora da política. Na convenção para confirmar sua candidatura ao governo do Distrito Federal, o agora candidato afirma que cometeu um erro na época do primeiro mandato e que se perdoou.

“Eu cometi um erro. Não é o que me acusaram. Eu recebi R$ 20.000 dois anos antes de ser governador, registrado no TRE. É disso que me acusam. Se eu não me perdoasse, eu não teria condições de estar aqui. Eu não tenho nenhum sentimento de mágoa ou de raiva”, ressalta. Arruda também destacou que foi abandonado por muitos, sofrendo humilhações na vida política e pessoal.

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Para o retorno, Arruda diz que Deus lhe fez forte e que Brasilia não pode “ser governada na mediocridade de interesses pessoais que são incompatíveis com o interesse público”. O candidato destaca que Brasília deveria ser um modelo de convivência urbana e que isso está se perdendo.

O ex-governador do Distrito Federal também afirma que não tem medo do que está por vir. “Vim para Brasília com uma mão na frente e outra atrás. Fiz tudo que eu fiz nessa cidade. Fui senador, fui deputado, fui governador. Caí lá de cima, despenquei, passei 16 anos no deserto e tô de pé. Não dá para ter medo de nada. Tô de cabeça erguida e pronto para enfrentar a eleição", afirma.