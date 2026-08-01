"O apoio popular diz porque estou de volta", destaca Arruda em convenção 

Em evento do PSD para confirmar a candidatura de José Roberto Arruda ao governador do Distrito Federal, o pré-candidato foi questionado sobre sua elegibilidade. Em relação às mudanças realizadas na Lei da Ficha Limpa, Arruda disse que está apto a concorrer nas eleições, mas o processo está em pausa após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Arruda comentou que pela lei modificada no ano passado, os oito anos de inelegibilidade já passaram. “No parágrafo 8º do artigo 1º, os 8 anos de inelegibilidade começam a contar na decisão do 2º grau que já produzido. No meu caso, 17 de junho de 2014, venceu 17 de junho de 2022. Se vier alguma outra condenação, são 12 anos, contando de 17 de junho de 2014 e acabaria em 17 de junho de 2026, de todo jeito eu estou elegível”, afirma.

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O pré-candidato também ressalta que na legislação brasileira não há penalidade eterna. “Eu estou há 16 anos fora, há quatro eleições, e eu acho que esse apoio popular diz por que eu estou de volta”, destaca.