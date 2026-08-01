Arruda critica gestão do BRB e diz que o desafio maior é salvar o banco

Em convenção partidária para confirmar a candidatura de José Arruda (PSD) a governador do Distrito Federal, a situação do Banco Regional de Brasília foi um dos tópicos abordados pelo candidato em coletiva de imprensa no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Arruda ressalta que o maior desafio é salvar o BRB como banco público.

“O que eu sinto da atual gestão é que foi um ato de enorme irresponsabilidade, que um banco que tem um patrimônio líquido de 4 bilhões tenha comprado títulos podres de 16 bi”, destacou o candidato. Além disso, Arruda repudiou o pedido do banco para publicar o balanço apenas após o perito eleitoral. “A legenda disso é: gente, espera passar a eleição, depois o banco pode quebrar”, comenta.

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Para salvar o banco, Arruda acredita que é necessário conhecer o tamanho real do problema, fechar as agências fora da capital, acabar com patrocínios de “futebol, fórmula 1 e salas vip de autoridades”, pontuou o candidato. “Tem que reduzir o tamanho do banco, voltar o foco dele para Brasília e negociar com o governo federal a vinda do FCO. São R$ 15 bilhões que hoje estão no Banco do Brasil, seria muito mais razoável ser aplicado no Banco Regional de Brasília", ressalta.

Sobre o envolvimento de Celina Leão no caso, Arruda diz que não apontará o dedo a ninguém e espera que os órgãos digam quem são os responsáveis. “Agora, é claro, se você está viajando num avião, tem um piloto e a copilota, o avião começa a cair, o piloto sai correndo e a copilota diz que não viu nada e que não tenho nada com isso'. Basta”, comenta Arruda.