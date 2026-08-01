PSTU lança chapa para o GDF e o Senado

Professor Robson Silva e Eduardo Zanata (à direita) durante convenção do partido na Asa Norte - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lançou o Professor Robson da Silva e Eduardo Zanata como candidatos ao GDF e ao Senado, respectivamente, na convenção realizada no Espaço Cultural Digitalina, na Asa Norte, na tarde deste sábado (1°/8).

Contra a atual gestão do Distrito Federal e políticas neoliberais, a candidatura do PSTU visa dar mais poder de escolha à população. “Para mudar esse cenário atual, vamos fazer uma auditoria popular com as entidades do movimento social para controlar as finanças do GDF”, explicou Robson.

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O candidato comentou, também, que uma das principais pautas do plano de governo é deixar o GDF como o principal gestor dos serviços públicos, como na área da saúde. “Com a criação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) foi prometida uma gestão mais profissional e que a saúde pública seria melhor. Isso não aconteceu. Por isso, defendemos que a gestão da saúde seja feita por meio de conselhos populares, que irão escolher os diretores de cada setor”, disse.

Para Eduardo Zanata, candidato ao Senado, um dos grandes desafios é lidar com a questão do Banco de Brasília (BRB). “O governo atual está viabilizando um empréstimo que vai nos comprometer nos próximos 15 a 20 anos e nem sabemos como está a saúde financeira do banco. Precisamos enfrentar essas propostas antigas e trazer uma nova alternativa”, pontuou.

O candidato Zanata afirma que os hospitais privados precisam passar por uma intervenção. “Esses hospitais precisam servir para o atendimento emergencial da população. A saúde não espera. Aqui temos 2 milhões de pessoas que dependem do SUS e 1 milhão que possuem plano de saúde e, mesmo assim, 25 mil profissionais trabalham na rede privada”, afirmou.