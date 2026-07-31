Partido Novo lança 25 pré-candidatos à CLDF para 2026

A legenda anunciou 25 nomes que devem disputar uma das 24 cadeiras da CLDF nas eleições de 2026 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Além de oficializar as candidaturas de Kiko Caputo ao Governo do Distrito Federal e do desembargador aposentado Sebastião Coelho ao Senado Federal, o Partido Novo apresentou, durante a convenção desta sexta-feira (31/7), a relação de pré-candidatos à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Ao todo, a legenda anunciou 25 nomes que devem disputar uma das 24 cadeiras da Casa nas eleições de 2026.

A nominata é composta por nove mulheres e 16 homens. Entre as pré-candidatas estão Ailude Máximo, Alexa Cobucci, Cris Mourão, Daiane dos Santos, Ericka Filippelli, Fernanda França, Luciana Mendina, Noêmia Tiago e Tânia Soster. Já entre os homens, o partido confirmou as pré-candidaturas de Alex Oliveira, Álvaro Domingues, Caçuleci Pacheco, Eric Gustavo, Jacinto Sousa, Jairo Luis, Jézer Junior, Kleber Melo, LGM, Matheus Fernandes, Paulo Mineiro, Pedro Payne, Petrus Sanchez, Régis Machado, Ricardo Castro e Valter Saboia.

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Durante o evento, dirigentes do Novo destacaram que a formação da chapa busca reunir candidatos alinhados aos princípios da legenda, com foco em pautas como eficiência na gestão pública, responsabilidade fiscal, transparência e fortalecimento da iniciativa privada. A expectativa do partido é ampliar sua representação na Câmara Legislativa e formar uma bancada capaz de dar sustentação às propostas apresentadas pela chapa majoritária durante a campanha eleitoral.