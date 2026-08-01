Michelle Bolsonaro é candidata ao Senado, confirma Bia Kicis

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro será candidata ao Senado Federal, confirmou a deputada federal Bia Kicis (PL) durante o lançamento da pré-candidatura ao Senado, no Parque da Cidade. O evento ocorre neste sábado (1°/8).

Na primeira declaração feita aos presentes, Bia Kicis justificou a ausência de Michelle Bolsonaro ao evento. “Nossa querida Michelle estava programada para vir, mas precisou ir ao hospital fazer alguns exames. Ela passou o dia inteiro esperando autorização do STF para que fosse permitida a substituição dela pela irmã nos cuidados com Bolsonaro. Mas ela me incumbiu a missão de dar essa notícia”, esclareceu, dando a notícia da candidatura da ex-primeira-dama.

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No evento estavam presentes também o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e a governadora do DF, Celina Leão. Em sua fala, a chefe do Executivo local declarou a importância de duas das oito cadeiras ao Senado serem de Bia e Michelle. “A nossa chapa e os nossos pré-candidatos vão carregar essas mulheres em todos os lugares do DF. Uma história de muita luta e muita garra. Não vamos aceitar que ninguém que está conosco fale mal de nós. A divisão é o que a esquerda quer. Mas nós nos juntamos, fizemos unidade, construímos o futuro, temos trabalho prestado."

Até essa sexta-feira (31/7), a candidatura de Michelle era nebulosa. A ex-primeira-dama esteve em uma reunião com Bia Kicis e Valdemar na Maria Amélia Doces. Ao sair do estabelecimento, prestou declarações à imprensa. Afirmou que o anúncio só seria feito neste domingo (2/8) e que a prioridade é com os cuidados ao marido.

“Não posso contar com ninguém (referiu-se aos cuidados com o marido). Mas há uma expectativa do presidente, do nosso grupo, do nosso movimento do PL no DF. E estarei apoiando a nossa senadora Bia Kicis e os nossos deputados federais e estaduais”, afirmou Michelle nessa sexta.