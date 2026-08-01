Foragido do Piauí por feminicídio é preso pela PM no Paranoá

Policiais militares cumpriram, neste sábado (1º/8), mandado de prisão em aberto contra um homem foragido do Piauí pelo crime de feminicídio. A captura ocorreu na Quadra 3 do Paranoá.
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Após trabalho conjunto entre as equipes do GTM 40, do Serviço de Inteligência do 20º Batalhão e da Delegacia de Inhuma da Polícia Civil do Piauí, a localização do fugitivo foi encontrada.
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O homem precisa cumprir 17 anos de reclusão no estado. Ele foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).
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Por Darcianne Diogo
postado em 01/08/2026 21:40