InícioCidades DF
Violência contra a mulher

Foragido do Piauí por feminicídio é preso pela PM no Paranoá

Acusado precisa cumprir 17 anos de reclusão. Ele foi capturado após um trabalho em conjunto

Mandado de prisão é cumprido contra um homem foragido do Piauí pelo crime de feminicídio - (crédito: pacifico)
Mandado de prisão é cumprido contra um homem foragido do Piauí pelo crime de feminicídio - (crédito: pacifico)

Policiais militares cumpriram, neste sábado (1º/8), mandado de prisão em aberto contra um homem foragido do Piauí pelo crime de feminicídio. A captura ocorreu na Quadra 3 do Paranoá. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Após trabalho conjunto entre as equipes do GTM 40, do Serviço de Inteligência do 20º Batalhão e da Delegacia de Inhuma da Polícia Civil do Piauí, a localização do fugitivo foi encontrada. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O homem precisa cumprir 17 anos de reclusão no estado. Ele foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/08/2026 21:40
SIGA
x