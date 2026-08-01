InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

PL oficializa Bia Kicis como candidata ao Senado: "É Bia e Michelle"

Em discurso durante a convenção, a deputada federal afirmou que a disputa deste ano vai além da escolha de representantes

PL lança pré-candidatura de Bia Kicis ao Senado - (crédito: ED Alves/CB/D.A Press)
PL lança pré-candidatura de Bia Kicis ao Senado - (crédito: ED Alves/CB/D.A Press)

O Partido Liberal (PL) oficializou, na noite deste sábado (1°/8), o nome de Bia Kicis como pré-candidata ao Senado Federal.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O evento ocorreu no estacionamento 11 do Parque da Cidade e reuniu filiados, apoiadores e lideranças do partido. Na cerimônia, Bia Kicis anunciou a pré-candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em discurso durante a convenção, a deputada federal afirmou que a disputa deste ano vai além da escolha de representantes.

"Existem eleições em que escolhemos nomes e existem eleições que determinam o futuro das próximas gerações. E esta é uma dessas. Quero agradecer a Deus, à minha família, ao meu partido e ao presidente Bolsonaro, que indicou o meu nome para concorrer ao Senado. Também agradeço aos demais partidos que abraçaram essa missão. É Bia Kicis e Michelle!"

A parlamentar destacou sua trajetória no serviço público antes da atuação política.

"Minha vida pública não começou agora. Foram 24 anos como procuradora do Distrito Federal, servindo Brasília. Foi nesse período que compreendi que a lei e o Estado existem para servir ao cidadão, e não para se servirem do povo. Em 2014, decidi deixar uma vida confortável para ir às ruas."

Segundo Bia Kicis, o Senado terá papel central na fiscalização dos demais Poderes. "O Senado é o único órgão que, neste momento, pode colocar de pé o sistema de freios e contrapesos. É o único que pode fiscalizar outros órgãos, sabatinar autoridades e zelar pelo cumprimento da Constituição."

A candidata também afirmou que pretende manter as mesmas pautas caso seja eleita. "No Senado, carregarei as mesmas bandeiras e os mesmos valores. Enquanto querem nos calar, eu luto pela liberdade. Chega desse papo de defender minorias enquanto massacram a maioria. Enquanto querem doutrinar nossos filhos, eu luto pela família. Este é o momento da mobilização.”

Michelle Bolsonaro postou um vídeo de homenagem a Bia Kicis, em que não confirma que concorrerá ao Senado ao lado da aliada, apesar de a decisão já estar tomada, segundo disseram Bia Kicis e Celina Leão no evento.


Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 01/08/2026 20:13
SIGA
x