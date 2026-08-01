PL oficializa Bia Kicis como candidata ao Senado: "É Bia e Michelle"

O Partido Liberal (PL) oficializou, na noite deste sábado (1°/8), o nome de Bia Kicis como pré-candidata ao Senado Federal.

O evento ocorreu no estacionamento 11 do Parque da Cidade e reuniu filiados, apoiadores e lideranças do partido. Na cerimônia, Bia Kicis anunciou a pré-candidatura de Michelle Bolsonaro ao Senado.

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Em discurso durante a convenção, a deputada federal afirmou que a disputa deste ano vai além da escolha de representantes.

"Existem eleições em que escolhemos nomes e existem eleições que determinam o futuro das próximas gerações. E esta é uma dessas. Quero agradecer a Deus, à minha família, ao meu partido e ao presidente Bolsonaro, que indicou o meu nome para concorrer ao Senado. Também agradeço aos demais partidos que abraçaram essa missão. É Bia Kicis e Michelle!"

A parlamentar destacou sua trajetória no serviço público antes da atuação política.

"Minha vida pública não começou agora. Foram 24 anos como procuradora do Distrito Federal, servindo Brasília. Foi nesse período que compreendi que a lei e o Estado existem para servir ao cidadão, e não para se servirem do povo. Em 2014, decidi deixar uma vida confortável para ir às ruas."

Segundo Bia Kicis, o Senado terá papel central na fiscalização dos demais Poderes. "O Senado é o único órgão que, neste momento, pode colocar de pé o sistema de freios e contrapesos. É o único que pode fiscalizar outros órgãos, sabatinar autoridades e zelar pelo cumprimento da Constituição."

A candidata também afirmou que pretende manter as mesmas pautas caso seja eleita. "No Senado, carregarei as mesmas bandeiras e os mesmos valores. Enquanto querem nos calar, eu luto pela liberdade. Chega desse papo de defender minorias enquanto massacram a maioria. Enquanto querem doutrinar nossos filhos, eu luto pela família. Este é o momento da mobilização.”

Michelle Bolsonaro postou um vídeo de homenagem a Bia Kicis, em que não confirma que concorrerá ao Senado ao lado da aliada, apesar de a decisão já estar tomada, segundo disseram Bia Kicis e Celina Leão no evento.



