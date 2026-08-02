Convenção do União e PP provoca trânsito na área central de Brasília

Convenção da União Progressista provoca trânsito intenso na área central de Brasília - (crédito: Davi Cruz/CB/D.A.Press)

Motoristas que circulam pela área central de Brasília devem enfrentar trânsito intenso neste domingo (2/8), no sentido Rodoviária do Plano Piloto, devido à realização da convenção da Federação União Progressista (União Brasil e Progressistas) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O grande fluxo de veículos e pessoas provoca retenções nas vias de acesso ao local.

A convenção ocorre a partir das 9h e tem como principal objetivo oficializar a candidatura à reeleição da governadora Celina Leão (PP) ao Governo do Distrito Federal. O evento reúne filiados, lideranças políticas, autoridades e apoiadores da federação formada pelo União Brasil e pelo Progressistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em razão da grande concentração de participantes, a expectativa é de movimentação intensa durante toda a manhã e parte da tarde nas imediações do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Apesar da grande concentração de participantes para o evento político, o fluxo no sentido Estádio Mané Garrincha permanece normal.