Decisão sobre candidatura de Cleitinho ao governo de Minas fica para segunda

O impasse sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais será resolvido nesta segunda-feira (3/8), afirmou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, neste sábado (1º/8). Na semana passada, o partido divulgou nota em que deu a entender que estava descartando a candidatura de Cleitinho, que não compareceu à convenção da legenda.

Em seguida, Cleitinho reafirmou que seria candidato durante entrevista coletiva em Divinópolis, sua cidade natal na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, e disse que conversaria com a direção do partido. Reuniu-se com Euclydes Pettersen, dirigente estadual da legenda, e também procurou Marcos Pereira. Outros candidatos da legenda saíram em defesa do senador e pressionaram a executiva.

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Agora, houve mudança de tom da legenda. Marcos Pereira disse ontem que a reunião com Cleitinho agendada para ontem foi adiada para segunda-feira, quando será tomada a decisão definitiva, após deputados estaduais e federais do partido ameaçarem não concorrer caso o senador não dispute o governo do estado. “Preocupa muito”, afirmou o dirigente em entrevista ao jornal "O Estado de S.Paulo".

A decisão do partido terá grande influência na disputa pelo governo de Minas. O PL, por exemplo, aguarda uma definição do Republicanos para decidir seu futuro na campanha, se fecha aliança ou se lança candidatura própria.