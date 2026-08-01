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ELEIÇÕES 2026

Decisão sobre candidatura de Cleitinho ao governo de Minas fica para segunda

Presidente do Republicanos, Marcos Pereira diz que deputados do partido ameaçam desistir de suas candidaturas se Cleitinho não disputar o governo de Minas

Cleitinho - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)
Cleitinho - (crédito: Carlos Moura/Agência Senado)

O impasse sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo ao governo de Minas Gerais será resolvido nesta segunda-feira (3/8), afirmou o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, neste sábado (1º/8). Na semana passada, o partido divulgou nota em que deu a entender que estava descartando a candidatura de Cleitinho, que não compareceu à convenção da legenda.

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Em seguida, Cleitinho reafirmou que seria candidato durante entrevista coletiva em Divinópolis, sua cidade natal na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, e disse que conversaria com a direção do partido. Reuniu-se com Euclydes Pettersen, dirigente estadual da legenda, e também procurou Marcos Pereira. Outros candidatos da legenda saíram em defesa do senador e pressionaram a executiva.

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Agora, houve mudança de tom da legenda. Marcos Pereira disse ontem que a reunião com Cleitinho agendada para ontem foi adiada para segunda-feira, quando será tomada a decisão definitiva, após deputados estaduais e federais do partido ameaçarem não concorrer caso o senador não dispute o governo do estado. “Preocupa muito”, afirmou o dirigente em entrevista ao jornal "O Estado de S.Paulo".

A decisão do partido terá grande influência na disputa pelo governo de Minas. O PL, por exemplo, aguarda uma definição do Republicanos para decidir seu futuro na campanha, se fecha aliança ou se lança candidatura própria.

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Estado de Minas

Por Estado de Minas
postado em 01/08/2026 21:56
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