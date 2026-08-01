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Eduardo Leite anuncia término de relacionamento com Thalis Bolzan

Os dois estavam juntos desde 2021 e haviam formalizado uma união estável no fim de 2023

Leite foi o primeiro governador brasileiro a assumir publicamente ser homossexua - (crédito: Reprodução/Instagram)
Leite foi o primeiro governador brasileiro a assumir publicamente ser homossexua - (crédito: Reprodução/Instagram)

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), anunciou neste sábado (1º/6) o fim do relacionamento com o pediatra Thalis Bolzan. Os dois estavam juntos desde 2021 e haviam formalizado uma união estável no fim de 2023.

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Em nota, em que o jornal O Globo teve acesso, Leite informou que o casal decidiu encerrar a relação "de forma madura e em comum acordo". Segundo o texto, ambos "decidiram seguir caminhos diferentes", mantendo "o respeito, o carinho e a admiração que sentem um pelo outro".

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Leite foi o primeiro governador brasileiro a assumir publicamente ser homossexual. Na cerimônia de posse para o segundo mandato, em janeiro de 2023, ele esteve acompanhado de Bolzan e destacou a importância do companheiro em sua vida pessoal.

Na ocasião, o governador afirmou que a família era sua base para enfrentar as exigências da vida pública e disse que se sentia feliz por contar com o apoio de Thalis, que compreendia a rotina do cargo e o incentivava a seguir em frente.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/08/2026 23:44
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