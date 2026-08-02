"O tabuleiro se move", diz vice-presidente do Solidariedade sobre Reguffe

Em convenção do Solidariedade e do PRD, realizada neste domindo (2/8) para oficializar candidaturas, a presença de Reguffe no jogo eleitoral ainda é uma incógnita. Felipe Espírito Santo, vice-presidente nacional do Solidariedade, destacou que a decisão está nas mãos do ex-senador e que ainda não foi definido para qual cargo ele irá. O vice-presidente chegou a citar que Reguffe pode ir para o governo do Distrito Federal.

“A perspectiva é que ele esteja nesse tabuleiro eleitoral. Se o Reguffe coloca o nome para o governo, é um nome forte, o tabuleiro se move”, reforça o vice-presidente. Felipe acredita que o ex-senador tem um bom histórico e que a decisão está nas mãos de Reguffe. “Iremos apoiar qualquer cargo que ele desejar”, destacou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Convenções consolidam candidatura de Arruda e apoios a Celina Leão

O vice-presidente também afirmou que está esperando a decisão de Reguffe antes de demonstrar apoio a candidatura de Paula Belmonte para o governo do Distrito Federal.

%MCEPASTEBIN%