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"O tabuleiro se move", diz vice-presidente do Solidariedade sobre Reguffe

Sem definição da candidatura, Felipe Espírito Santo destaca que o ex-senador ainda não tomou uma decisão

Candidatura de Reguffe ainda é incerta - (crédito: Barbara Cabral/Esp.CB/DA.Press)
Candidatura de Reguffe ainda é incerta - (crédito: Barbara Cabral/Esp.CB/DA.Press)

Em convenção do Solidariedade e do PRD, realizada neste domindo (2/8) para oficializar candidaturas, a presença de Reguffe no jogo eleitoral ainda é uma incógnita. Felipe Espírito Santo, vice-presidente nacional do Solidariedade, destacou que a decisão está nas mãos do ex-senador e que ainda não foi definido para qual cargo ele irá. O vice-presidente chegou a citar que Reguffe pode ir para o governo do Distrito Federal.

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“A perspectiva é que ele esteja nesse tabuleiro eleitoral. Se o Reguffe coloca o nome para o governo, é um nome forte, o tabuleiro se move”, reforça o vice-presidente. Felipe acredita que o ex-senador tem um bom histórico e que a decisão está nas mãos de Reguffe. “Iremos apoiar qualquer cargo que ele desejar”, destacou.

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O vice-presidente também afirmou que está esperando a decisão de Reguffe antes de demonstrar apoio a candidatura de Paula Belmonte para o governo do Distrito Federal.

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Mariana Reginato

Repórter da Editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília.

Por Mariana Reginato
postado em 02/08/2026 16:59
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