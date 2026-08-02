Federação União Progressistas lança Celina Leão ao GDF

Durante o lançamento da sua candidatura ao posto mais alto do governo do distrito federal, neste domingo (2/8), Celina Leão (PP) destacou suas ações durante o mandado e a qualificação da equipe.
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"Há pessoas que entram na política pelo poder. Outras entram pela missão. A nossa equipe está na política pela missão", afirmou Celina.
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O evento realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães reinou apoiadores como Jane Klebia, Jorge Viana , Fred Linhares, Rafael Prudente, Damares, o companheiro de chapa de Celina, Gustavo Rocha e Bia Kicis.
Durante seu discurso, Leão disse que os integrantes de sua chapa foram escolhidos de acordo com a competência e experiência. "O governo tem que ter gente séria, gente comprometida e gente com experiência. A nossa equipe tem tudo isso", disse.
Se eleita, a candidata prometeu continuar os trabalhos que empenhou nos quatro meses como governadora do DF. "Acreditamos na força do trabalho. Eu criei duas cidades (26 de Setembro e Ponte Alta), cuidamos do BRB e iremos continuar todos essas entregas para a população", prometeu.
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Davi Cruz*Estagiário
Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais