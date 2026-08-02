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Em convenção, Celina Leão afirma que sua chapa é "limpa"

Durante o evento, a candidata ao GDF destacou as ações de sua gestão e disse que sua chapa é formada, majoritariamente, por mulheres

No palco com Bia Kicis e Damares Alves, Celina Leão reforçou chapa majoritariamente feminina - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)
No palco com Bia Kicis e Damares Alves, Celina Leão reforçou chapa majoritariamente feminina - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante o discurso no lançamento de sua candidatura à reeleição como governadora do Distrito Federal,  realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, neste domingo (2/8), Celina Leão (PP) destacou a competência de sua chapa, formada por Bia Kicis (PL) e Michelle Bolsonaro (PL), ambas candidatas ao Senado. 

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Sem citar nomes de outros candidatos ao GDF, a candidata afirmou que sua chapa é “limpa”. “A nossa chapa não luta pela elegibilidade, é uma chapa limpa. É uma união que me orgulha muito”, afirmou. 

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Unida à Bia Kicis e Michele Bolsonaro, Celina destacou que "a única cota masculina é o Gustavo Rocha (candidato a vice -governador), que é o único homem na nossa chapa”, brincou. 

Com a presença da senadora Damares Alves (Republicanos) e de outros políticos, Celina elogiou o apoio à chapa. “Eu não tenho dúvidas de que com esses homens e mulheres com experiência, a seriedade e com trabalho que temos desenvolvido, vamos entregar o DF melhor do que está”, enfatizou.

Sobre o Banco de Brasília (BRB), Celina foi firme ao dizer que resolveu a questão. Segundo ela, o banco está em fase de recuperação. “Estamos recuperando a credibilidade do BRB. As finanças estão sendo consertadas”, acrescentou.

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

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Por Davi Cruz* e Luiz Fellipe Alves
postado em 02/08/2026 15:39
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