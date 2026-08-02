Celina Leão reforça protagonismo das mulheres na chapa ao Senado

O apoio às figuras femininas foi um dos principais temas tratados pela governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP), na convenção da Federação União Progressistas, realizada neste domingo (2/8), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ela comemorou o fato de a chapa ser majoritariamente feminina, ao destacar as pré-candidaturas de Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL) ao Senado.

Ainda segundo a candidata, a construção de uma chapa com forte representação feminina é resultado de uma trajetória de incentivo à participação das mulheres na política. Celina Leão lembrou o apoio dado à senadora Damares Alves na eleição passada e afirmou que sempre trabalhou para ampliar esse espaço.

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"Eu trabalhei a vida inteira para que mulheres participassem da política. É muito importante ter a Michelle e a Bia como candidatas. Ter essas duas agora é um sonho para mim, pois teremos três mulheres numa chapa. Temos um homem que é o nosso vice, o Gustavo Rocha, que tem um histórico de trabalho, de competência e de diálogo", afirmou.

Celina também destacou que Michelle Bolsonaro enfrentou dúvidas antes de aceitar disputar uma vaga no Senado, mas decidiu concorrer após avaliar a responsabilidade política que teria no cenário nacional. "Quero agradecer a Michelle, porque ela tinha muitas dúvidas sobre ser ou não candidata. Mas a responsabilidade dela não é só com o Distrito Federal, é com o Brasil", ressaltou Celina.

A candidata acrescentou que Michelle consultou o ex-presidente Jair Bolsonaro antes da decisão e enfatizou que a campanha terá características diferentes das disputas anteriores. "Vai ser uma campanha onde ela não vai poder estar muito presente, porque ela ainda está muito presa em casa. Mas vamos estar trabalhando e é isso que realmente faz a diferença na hora que o eleitor olhar as três candidatas", explicou.