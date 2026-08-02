Homem é encontrado morto no Lago Corumbá IV em Alexânia

Perto do fim da tarde deste sábado (1/8), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender um afogamento no Lago Corumbá IV em Alexânia. Um homem de 27 anos foi visto acenando para os amigos e logo após esse momento, desapareceu na água.

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Os presentes não souberam dizer se a ação do jovem era um cumprimento ou um pedido de socorro. As equipes do CBMGO realizaram o reconhecimento da área e o planejamento da operação. Mergulhadores especializados da corporação também estavam presentes no local. A vítima foi localizada na manhã deste domingo.

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Até o momento, não há confirmação da profundidade em que o corpo foi encontrado. Após a localização, o corpo ficou sob responsabilidade da Polícia Científica para os procedimentos legais.