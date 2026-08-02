Lancha pega fogo no Lago Paranoá; passageira teve queimadura na perna

A lancha ficou parcialmente destruída por causa do incêndio - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Na tarde deste domingo (2/8), um incêndio em uma lancha no Lago Paranoá deixou uma mulher ferida. O fato ocorreu no cais próximo à Churrascaria Fogo de Chão, no Lago Sul, por volta das 13h41.

Quando o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal chegou no local, o princípio de incêndio já havia sido controlado por populares que estavam no local.

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Uma das ocupantes da lancha teve queimaduras leves em uma das pernas. Após avaliação pelas equipes de socorro e regulação médica, a vítima foi transportada a um hospital.

As causas do incêndio não foram esclarecidas. As investigações do CBMDF irão continuar para determinar o que iniciou as chamas.

A Capitania Fluvial de Brasília, da Marinha do Brasil, ficou responsável pela embarcação.

