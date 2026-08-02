"É para mudar o destino de Brasília", diz Paula Belmonte em convenção

Em convenção partidária para confirmar os candidatos a deputado federal e deputado distrital dos partidos Solidariedade e Partido Renovação Democrática (PRD), Paula Belmonte, candidata a governadora do Distrito Federal pelo PSDB, aproveitou a oportunidade para falar sobre as necessidades da capital e alguns dos pontos principais do seu plano de governo.

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“É para mudar o destino de Brasília. É muito triste nós estarmos no ano de 2026 ouvindo e vendo que a ética saiu de moda. Combate à corrupção são poucas as pessoas que gostam de falar. Coerência são poucas as pessoas que têm”, comentou. Após essa fala, Paula aproveitou para elogiar o ex-senador Reguffe, que estava presente, afirmando que ele é “uma referência de político”.

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Em crítica à atual gestão do DF, Paula Belmonte afirmou que Brasília não precisa de leão nenhum, alfinetando a atual governadora Celina Leão. “Não é possível que estão deixando Brasília desse jeito. Brasília precisa de maneira nenhuma de Leão. Leão nem existe no Brasil. Brasília precisa de boa gestão”, finalizou a candidata.