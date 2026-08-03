Polícia prende grupo de mulheres especializado em furtar farmácias no DF

Grupo de mulheres foi preso em flagrante furtando produtos de alto valor em uma farmácia - (crédito: PCDF)

Um grupo de três mulheres especializado em furtar farmácias foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) em uma operação realizada pela Divisão de Roubos e Furtos (DRF-1), da Coordenação de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio (Corpatri), com apoio da 18ª Delegacia de Polícia. Estima-se que, para cada roubo, as suspeitas subtraíam cerca de R$ 4 mil.

As três mulheres detidas, de 20, 24 e 29 anos, foram identificadas por meio de filmagens de câmeras de segurança registradas em múltiplas ocorrências. Veja abaixo:

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As ações do grupo ocorriam semanalmente e seguiam um padrão de atuação identificado pelos investigadores. Cada uma das mulheres entrava no estabelecimento sozinha para simular uma inexistência de ligação entre elas. Em sequência, os furtos eram realizados e as integrantes deixavam o local de maneira escalonada. A perícia indica que o grupo também fazia uso de carros alugados.

A prisão ocorreu após uma tentativa de furto em uma drogaria. Os policiais localizaram no veículo utilizado pelo grupo diversos produtos de higiene e dermocosméticos, avaliados em mais de R$ 5 mil.