InícioCidades DF
violência sexual

Homem de 60 anos é preso por estupro de vulnerável no Plano Piloto

Vítima, em estado de embriaguez, foi arrastada para área de mata. Motorista de aplicativo e testemunhas intervieram para conter o agressor

Homem resistiu à prisão, mas foi levado à 5ª Delegacia de Polícia - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)
Homem resistiu à prisão, mas foi levado à 5ª Delegacia de Polícia - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acusado de estuprar uma mulher de 38 anos nas proximidades da Rua Maranhão (Vila Planalto), no Plano Piloto. A vítima, incapaz de oferecer resistência em razão do seu estado de embriaguez, foi arrastada em direção a uma área de mata perto de um estabelecimento comercial, onde a violência sexual foi interrompida graças à intervenção de um motorista de aplicativo e populares.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A ocorrência mobilizou a corporação na tarde deste domingo (2/8), após o Centro de Operações (Copom) receber denúncias sobre o ataque. O motorista de aplicativo percebeu a movimentação suspeita, acompanhou a ação e, ao presenciar a agressão, interveio e pediu ajuda a quem passava pela região. O grupo de testemunhas conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada da equipe do 6º Batalhão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher desorientada e o autor detido por populares. Durante a abordagem, o homem ainda tentou resistir à prisão e escapar, mas acabou contido e algemado pelos militares.

O agressor foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A ocorrência também foi registrada no Copom Mulher para garantir o suporte e o acompanhamento necessário à vítima.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 03/08/2026 10:37
SIGA
x