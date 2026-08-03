Homem de 60 anos é preso por estupro de vulnerável no Plano Piloto

Homem resistiu à prisão, mas foi levado à 5ª Delegacia de Polícia - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Um homem de 60 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) acusado de estuprar uma mulher de 38 anos nas proximidades da Rua Maranhão (Vila Planalto), no Plano Piloto. A vítima, incapaz de oferecer resistência em razão do seu estado de embriaguez, foi arrastada em direção a uma área de mata perto de um estabelecimento comercial, onde a violência sexual foi interrompida graças à intervenção de um motorista de aplicativo e populares.

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A ocorrência mobilizou a corporação na tarde deste domingo (2/8), após o Centro de Operações (Copom) receber denúncias sobre o ataque. O motorista de aplicativo percebeu a movimentação suspeita, acompanhou a ação e, ao presenciar a agressão, interveio e pediu ajuda a quem passava pela região. O grupo de testemunhas conseguiu imobilizar o suspeito até a chegada da equipe do 6º Batalhão.

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Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher desorientada e o autor detido por populares. Durante a abordagem, o homem ainda tentou resistir à prisão e escapar, mas acabou contido e algemado pelos militares.

O agressor foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. A ocorrência também foi registrada no Copom Mulher para garantir o suporte e o acompanhamento necessário à vítima.