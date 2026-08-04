"Atrasadinhos" empurram compra do Dia dos Pais para a última hora

Expectativa de vendas para o comércio do Dia dos Pais no Shopping Conjunto Nacional - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Quase metade dos consumidores brasileiros ainda não decidiu o presente do Dia dos Pais, cenário que deve concentrar as vendas na reta final da campanha. Levantamento do Google mostra que 43% seguem indecisos e que 50% das compras serão feitas na última semana, incluindo 14% no próprio domingo da data comemorativa. Para o varejo, o comportamento amplia o peso de ações promocionais, recomendações de produtos e eficiência logística nos dias que antecedem a celebração.

Mais que as mães

A pesquisa também indica maior disposição para gastar. Entre os consumidores que já definiram a compra, 32% pretendem desembolsar mais de R$ 300, valor 5% superior ao registrado no Dia dos Pais de 2025 e 4% acima do ticket observado no Dia das Mães deste ano.

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Tecnologia, o desejo

O estudo aponta um descompasso entre o desejo dos pais e a escolha dos filhos. Enquanto 50% dos homenageados gostariam de receber produtos de tecnologia, apenas 19% dos consumidores pretendem comprar itens da categoria. A participação sobe para 46% apenas entre quem planeja gastar mais de R$ 500.

Moda leva vantagem

A moda desponta como principal beneficiada pela indecisão. A categoria lidera a intenção de compra, com 42% das escolhas dos filhos, embora apenas 23% dos pais a apontem como preferência. O levantamento indica que vestuário é visto como uma opção de menor risco para quem deixa a compra para a última hora.

Jornada digital

O ambiente digital concentra a jornada de compra de 71% dos consumidores, entre sites, aplicativos, redes sociais e plataformas de entrega. Nesse cenário, velocidade de entrega e frete grátis ganham importância estratégica e podem definir a conversão das compras nos dias finais da campanha.

Avaliação

"A grande oportunidade para o varejo em 2026 não é apenas anunciar o produto, mas atuar como um verdadeiro 'solucionador de problemas' para o consumidor. O filho quer dar algo relevante e tem mais disposição financeira este ano, mas esbarra na dúvida. Marcas e plataformas que oferecerem sugestões bem curadas e facilitarem a decisão vão conquistar a preferência dessa fatia de indecisos", afirma a diretora de Negócios para o Varejo e Tecnologia do Google Brasil, Gleidys Salvanha.

Vinhos na Itália

A Monardo Café & Viagens lança os projetos Vindima na Toscana 2027 e Vindima no Piemonte 2027, iniciativa inédita voltada a pequenos grupos de brasileiros. Criados pelo especialista Antonello Monardo, os roteiros substituem o turismo convencional pela imersão direta na colheita e produção de vinhos em propriedades tradicionais italianas.

Monardo criou roteiros que substituem o turismo convencional pela imersão direta na colheita e produção de vinhos em propriedades tradicionais italianas (foto: Divulgação)

A operação atende à crescente demanda global por viagens de alto valor agregado, unindo o mercado de turismo enogastronômico de luxo à valorização de culturas locais e marcas artesanais.

Turismo aquecido

O ritmo das férias de julho deixou um efeito que o setor de turismo já começa a sentir nas reservas para os próximos meses. Na Zarpo, agência de viagens on-line premium do Grupo Bancorbrás, a procura antecipada pelo feriado de 7 de setembro acelerou, e as vendas para a data já dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Os destinos de praia concentram a maior parte desse movimento. No mercado doméstico, a Linha Verde, na Bahia, e o cruzeiro Grand Amazon aparecem entre os campeões de procura. Fora do país, América do Sul e Caribe seguem puxando a demanda. O avanço das reservas reforça uma tendência observada pelo setor: o brasileiro voltou a comprar viagens com mais antecedência, especialmente quando a ideia é trocar o inverno por resorts all inclusive e destinos de litoral.

Athos Bulcão inspira tulipas

O Taguatinga Shopping reforçou a estratégia para o Dia dos Pais ao combinar incentivo ao consumo, ação solidária e valorização da identidade cultural de Brasília. Até a próxima segunda-feira, clientes que acumularem R$ 600 em compras recebem um kit com duas tulipas exclusivas inspiradas na obra de Athos Bulcão, enquanto compras a partir de R$ 400 garantem números da sorte para concorrer a uma motocicleta BMW G310 GS. A campanha busca ampliar o fluxo de consumidores em uma das datas mais relevantes para o varejo.

Até a próxima segunda-feira, clientes que acumularem R$ 600 em compras recebem um kit com duas tulipas exclusivas inspiradas na obra de Athos Bulcão (foto: Divulgação)

O shopping também vinculou a promoção a uma ação social. Clientes que doarem 1kg de alimento durante a campanha terão os números da sorte em dobro para o sorteio da motocicleta, estratégia que agrega responsabilidade social ao incentivo comercial. Toda a participação ocorre pelo aplicativo do Taguatinga Shopping, onde os clientes devem cadastrar notas fiscais emitidas com CPF para receber os brindes e os números da sorte. O sorteio da BMW G310 GS será realizado em 15 de agosto, com base na Loteria Federal.

