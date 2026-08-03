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PT, PV e PCdoB adiam convenção para quarta-feira (5/8)

Federação Brasil da Esperança adia convenção que estava prevista para esta terça-feira (4/8) para ampliar aliança em torno de Leandro Grass

Federação tenta ampliar a frente de apoio ao projeto político liderado por Leandro Grass, pré-candidato ao GDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Federação tenta ampliar a frente de apoio ao projeto político liderado por Leandro Grass, pré-candidato ao GDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, adiou a convenção partidária que estava marcada para esta terça-feira (4/8). Agora, o encontro será realizado na quarta-feira (5/8), às 19h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

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Segundo a federação, a mudança ocorre em meio às negociações para ampliar a frente de apoio ao projeto político liderado por Leandro Grass, pré-candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF).

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Em comunicado, a Federação Brasil da Esperança afirmou estar otimista com a possibilidade de ampliar o grupo de partidos aliados e decidiu adiar a convenção para consolidar os diálogos que estão em andamento.

“Por essa razão, e para consolidar os diálogos que já estão em curso, decidimos adiar a convenção e contar com a presença de todos os partidos que temos como aliados em nosso evento".

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Vitória Torres e Mila Ferreira
postado em 03/08/2026 23:00
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