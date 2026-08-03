PT, PV e PCdoB adiam convenção para quarta-feira (5/8)

Federação tenta ampliar a frente de apoio ao projeto político liderado por Leandro Grass, pré-candidato ao GDF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, adiou a convenção partidária que estava marcada para esta terça-feira (4/8). Agora, o encontro será realizado na quarta-feira (5/8), às 19h, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Segundo a federação, a mudança ocorre em meio às negociações para ampliar a frente de apoio ao projeto político liderado por Leandro Grass, pré-candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF).

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Em comunicado, a Federação Brasil da Esperança afirmou estar otimista com a possibilidade de ampliar o grupo de partidos aliados e decidiu adiar a convenção para consolidar os diálogos que estão em andamento.

“Por essa razão, e para consolidar os diálogos que já estão em curso, decidimos adiar a convenção e contar com a presença de todos os partidos que temos como aliados em nosso evento".