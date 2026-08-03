PSB lança 27 candidatos nas eleições de 2026 no DF

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou, nesta segunda-feira (3/8), a convenção partidária que oficializou 27 candidaturas para as eleições de 2026 no Distrito Federal. O grupo é encabeçado por Ricardo Cappelli, candidato ao governo.
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Para a Câmara dos Deputados, o partido lançou nove nomes. Entre eles estão os ex-governadores do DF Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque. Também integram a lista Professor Israel, Dani Freitas, Dani Solta o Verbo, Professor Gadelha, Carla Gehlen, Raquel Medeiros e Wender.
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Na disputa por uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), são 17 candidatos. Entre os nomes estão a influenciadora de educação Professora Jéssica Motta, que possui cerca de 730 mil seguidores, e a deputada distrital Dayse Amarílio.
Confira a lista de candidatos do PSB
Governador
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Ricardo Cappelli
Deputado federal
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Rodrigo Rollemberg
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Cristovam Buarque
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Professor Israel
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Dani Freitas
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Dani Solta o Verbo
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Professor Gadelha
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Carla Gehlen
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Raquel Medeiros
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Wender
Deputado distrital
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Dayse Amarílio
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Rodrigo Dias
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Sofia Carvalho
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Professora Jéssica Motta
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Mari Jow
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Lenne Evangelista
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Nay do Acarajé
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Múcio
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Raphael Sebba
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Fernando Freitas
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Bernardo Moreira
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Professor Douglas
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Pablo Feitosa
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Professor Aharom
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Bartolomeu Bartô Rodrigues
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Guilherme Carvalho EMANAR
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Dennis Web
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.