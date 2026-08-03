InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

PSB lança 27 candidatos nas eleições de 2026 no DF

Convenção do partido oficializou Ricardo Cappelli na disputa pelo GDF e apresentou nove nomes para deputado federal e 17 para deputado distrital

Grupo é encabeçado por Ricardo Cappelli - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Grupo é encabeçado por Ricardo Cappelli - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou, nesta segunda-feira (3/8), a convenção partidária que oficializou 27 candidaturas para as eleições de 2026 no Distrito Federal. O grupo é encabeçado por Ricardo Cappelli, candidato ao governo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Para a Câmara dos Deputados, o partido lançou nove nomes. Entre eles estão os ex-governadores do DF Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque. Também integram a lista Professor Israel, Dani Freitas, Dani Solta o Verbo, Professor Gadelha, Carla Gehlen, Raquel Medeiros e Wender.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na disputa por uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), são 17 candidatos. Entre os nomes estão a influenciadora de educação Professora Jéssica Motta, que possui cerca de 730 mil seguidores, e a deputada distrital Dayse Amarílio.

Confira a lista de candidatos do PSB

Governador

  • Ricardo Cappelli

Deputado federal

  • Rodrigo Rollemberg

  • Cristovam Buarque

  • Professor Israel

  • Dani Freitas

  • Dani Solta o Verbo

  • Professor Gadelha

  • Carla Gehlen

  • Raquel Medeiros

  • Wender

Deputado distrital

  • Dayse Amarílio

  • Rodrigo Dias

  • Sofia Carvalho

  • Professora Jéssica Motta

  • Mari Jow

  • Lenne Evangelista

  • Nay do Acarajé

  • Múcio

  • Raphael Sebba

  • Fernando Freitas

  • Bernardo Moreira

  • Professor Douglas

  • Pablo Feitosa

  • Professor Aharom

  • Bartolomeu Bartô Rodrigues

  • Guilherme Carvalho EMANAR

  • Dennis Web

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Vitória Torres e Carlos Silva
postado em 03/08/2026 22:43
SIGA
x