PSB lança 27 candidatos nas eleições de 2026 no DF

Grupo é encabeçado por Ricardo Cappelli - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) realizou, nesta segunda-feira (3/8), a convenção partidária que oficializou 27 candidaturas para as eleições de 2026 no Distrito Federal. O grupo é encabeçado por Ricardo Cappelli, candidato ao governo.

Para a Câmara dos Deputados, o partido lançou nove nomes. Entre eles estão os ex-governadores do DF Rodrigo Rollemberg e Cristovam Buarque. Também integram a lista Professor Israel, Dani Freitas, Dani Solta o Verbo, Professor Gadelha, Carla Gehlen, Raquel Medeiros e Wender.

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Na disputa por uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), são 17 candidatos. Entre os nomes estão a influenciadora de educação Professora Jéssica Motta, que possui cerca de 730 mil seguidores, e a deputada distrital Dayse Amarílio.

Confira a lista de candidatos do PSB

Governador

Ricardo Cappelli

Deputado federal

Rodrigo Rollemberg

Cristovam Buarque

Professor Israel

Dani Freitas

Dani Solta o Verbo

Professor Gadelha

Carla Gehlen

Raquel Medeiros

Wender

Deputado distrital

Dayse Amarílio

Rodrigo Dias

Sofia Carvalho

Professora Jéssica Motta

Mari Jow

Lenne Evangelista

Nay do Acarajé

Múcio

Raphael Sebba

Fernando Freitas

Bernardo Moreira

Professor Douglas

Pablo Feitosa

Professor Aharom

Bartolomeu Bartô Rodrigues

Guilherme Carvalho EMANAR

Dennis Web