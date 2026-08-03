InícioCidades DF
ELEIÇÕES 2026

Convenção do PSB oficializa Ricardo Cappelli como candidato ao GDF

Durante convenção do PSB, na noite desta segunda-feira (3/8), Cappelli recebeu apoio de Cristovam Buarque e Rodrigo Rollemberg, que destacaram a atuação do candidato durante a intervenção federal na segurança pública, após os ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele também foi apoiado por Leonardo Boff

Cappelli ficou surpreso com o apoio de Leonardo Boff - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
Cappelli ficou surpreso com o apoio de Leonardo Boff - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Nome do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para a disputa ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, recebeu apoio público de lideranças do campo progressista durante a convenção do partido. Os ex-governadores Cristovam Buarque e Rodrigo Rollemberg defenderam a candidatura e destacaram a atuação de Cappelli durante a intervenção federal na segurança pública do DF, após os ataques de 8 de janeiro de 2023.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Cristovam afirmou que o PSB tem a responsabilidade de apresentar uma alternativa para o Palácio do Buriti e defendeu a união das forças progressistas em torno de Cappelli. “Nós estamos aqui porque não aceitamos deixar o Distrito Federal nas mãos de pessoas equivocadas. Estamos aqui para resgatar um governo decente, competente e responsável”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Nós temos o melhor nome para ser o próximo governador do Distrito Federal. Não temos o direito de ficar em casa quando temos alguém preparado para governar”, completou.

Rollemberg, por sua vez, destacou o papel desempenhado por Cappelli após os ataques às sedes dos Três Poderes. Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confiou a Cappelli a missão de comandar a segurança pública do DF. 

“O DF lhe deve muito, e o Brasil lhe deve muito. O Brasil correu um sério risco. Nós poderíamos não estar aqui. Alguns de nós poderiam ter sido presos, outros poderiam ter sido mortos. Era isso que eles queriam fazer porque não aceitaram o resultado das urnas", sublinhou.

Além dos apoios na convenção, Cappelli recebeu uma manifestação pública do teólogo e filósofo Leonardo Boff. Ele afirmou que o político demonstrou “coragem e força de decisão” durante a intervenção e o classificou como uma pessoa “determinada e ética”.

Surpreso com a declaração, Cappelli afirmou ao Correio que não possui relação pessoal com Boff. “Ganhei o domingo. Ele é uma referência”, declarou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Vitória Torres e Carlos Silva
postado em 03/08/2026 22:15 / atualizado em 03/08/2026 23:06
SIGA
x