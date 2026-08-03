Convenção do PSB oficializa Ricardo Cappelli como candidato ao GDF

Cappelli ficou surpreso com o apoio de Leonardo Boff - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Nome do Partido Socialista Brasileiro (PSB) para a disputa ao governo do Distrito Federal, Ricardo Cappelli, recebeu apoio público de lideranças do campo progressista durante a convenção do partido. Os ex-governadores Cristovam Buarque e Rodrigo Rollemberg defenderam a candidatura e destacaram a atuação de Cappelli durante a intervenção federal na segurança pública do DF, após os ataques de 8 de janeiro de 2023.

Cristovam afirmou que o PSB tem a responsabilidade de apresentar uma alternativa para o Palácio do Buriti e defendeu a união das forças progressistas em torno de Cappelli. “Nós estamos aqui porque não aceitamos deixar o Distrito Federal nas mãos de pessoas equivocadas. Estamos aqui para resgatar um governo decente, competente e responsável”.

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"Nós temos o melhor nome para ser o próximo governador do Distrito Federal. Não temos o direito de ficar em casa quando temos alguém preparado para governar”, completou.

Rollemberg, por sua vez, destacou o papel desempenhado por Cappelli após os ataques às sedes dos Três Poderes. Na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confiou a Cappelli a missão de comandar a segurança pública do DF.

“O DF lhe deve muito, e o Brasil lhe deve muito. O Brasil correu um sério risco. Nós poderíamos não estar aqui. Alguns de nós poderiam ter sido presos, outros poderiam ter sido mortos. Era isso que eles queriam fazer porque não aceitaram o resultado das urnas", sublinhou.

Além dos apoios na convenção, Cappelli recebeu uma manifestação pública do teólogo e filósofo Leonardo Boff. Ele afirmou que o político demonstrou “coragem e força de decisão” durante a intervenção e o classificou como uma pessoa “determinada e ética”.

Surpreso com a declaração, Cappelli afirmou ao Correio que não possui relação pessoal com Boff. “Ganhei o domingo. Ele é uma referência”, declarou.