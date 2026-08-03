Partido Democrata lança 25 candidatos a distrital e nove a federal pelo DF

Durante convenção nesta segunda-feira (3/8), partido oficializou nominata para as eleições de 2026 - (crédito: Paulo Gontijo / CB PRESS)

O Partido Democrata oficializou nesta segunda-feira (3/8) a nominata do partido para as eleições de 2026 no Distrito Federal. Ao todo, a legenda lançou 25 candidatos a deputado distrital e nove candidatos a deputado federal. A convenção ocorreu no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e reuniu dirigentes, filiados e postulantes aos cargos.

A presidente do Democrata no Distrito Federal, Natália Ribeiro Nobre Miranda, destacou a mobilização em torno da convenção e afirmou que o público presente representa a força da legenda para a disputa eleitoral. Segundo ela, a quantidade de pessoas interessadas em acompanhar o encontro foi superior à capacidade do espaço. “Esse auditório ficou pequeno, ficou pequeno e nós tivemos que orientar os nossos pré-candidatos que não trouxessem muita gente, porque não teria como caber”, afirmou.

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Para a dirigente, a mobilização é reflexo do perfil dos candidatos escolhidos pelo partido. “Essa é a força do nosso partido, porque o nosso partido é do povo, o nosso partido é de gente da gente, é de gente com propósito”, afirmou.

A presidente ressaltou que os candidatos chegam à disputa com propostas e objetivos próprios. “Todos os nossos pré-candidatos têm um propósito, têm um ideal, querem realmente fazer a diferença”, disse.

Segundo Natália, a expectativa é que a estrutura montada pelo partido contribua para o desempenho da legenda nas urnas. “É o que vai nos fazer realmente ter o sucesso que todos aqui merecem nessas eleições”, afirmou.

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou do encontro e declarou apoio à nominata. Durante o discurso, ela afirmou que o partido tem condições de eleger dois deputados distritais nas eleições de outubro. “Esse partido fará dois deputados distritais. Nós vamos ajudar, nós vamos ajudar. Confia, confia”, afirmou Celina aos integrantes da legenda.