Jovem de 19 anos bate carro em mureta de obra na Octogonal

Veículo atingiu uma mureta de sinalização em uma obra no balão novo da Octogonal, na região da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), no fim da tarde desta segunda-feira (3/8) - (crédito: Vitória Torres/ C.B. DA Press)

Uma jovem de 19 anos bateu o carro que dirigia contra uma mureta de sinalização de uma obra no balão novo da Octogonal, na região da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig), no fim da tarde desta segunda-feira (3/8). O veículo, um Honda Civic cinza, ficou danificado após a colisão. A motorista não ficou ferida.

Segundo informações apuradas no local, a mureta atingida sinalizava um buraco aberto em uma área que passa por obras para a ligação do viaduto com a Epig. A jovem estava sozinha no automóvel no momento do acidente.

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) estiveram no local para atender a ocorrência. Um guincho também foi acionado para retirar o veículo da via.

O pai da motorista foi até o local após saber do acidente e prestou apoio à filha. Ele afirmou que a falta de iluminação na área teria dificultado a visualização das muretas que sinalizavam a obra.

A Polícia Militar (PMDF) também esteve no local para verificar as circunstâncias do acidente.

Outro caso

Poucas semanas atrás, um acidente grave foi registrado na Epig. Na noite de 10 de julho, um homem de 54 anos morreu após o Peugeot branco que dirigia bater contra uma árvore nas proximidades do estacionamento 5 do Parque da Cidade.

A colisão provocou grande destruição no veículo, com partes do carro arremessadas a metros de distância do ponto da batida. Duas crianças que estavam no automóvel ficaram feridas. Uma delas precisou ser retirada do veículo pelas equipes de resgate.