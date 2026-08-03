Linhas de ônibus terão novo itinerário no Engenho das Lages

Alteração no trajeto de três linhas amplia opções de embarque para passageiros - (crédito: Divulgação/ Agencia Brasília )

Brunna Ramos*

Os passageiros que utilizam o transporte coletivo no Engenho das Lages terão mudanças no itinerário de três linhas de ônibus a partir desta segunda-feira (3/8). Os coletivos passarão a circular pelos dois lados da BR-060, permitindo o embarque e desembarque de usuários nos dois sentidos da rodovia. Apesar da alteração nos trajetos, os horários das viagens serão mantidos.

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A mudança afetará as linhas 206.1 – Gama/Taguatinga (BR-060); 207.2 – Gama/Engenho das Lages; e 207.3 – Engenho das Lages/Taguatinga Norte. Com a nova operação, os veículos passarão a atender passageiros nos dois lados da BR-060.

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Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), a alteração busca facilitar o acesso dos usuários aos coletivos, reduzindo a necessidade de deslocamentos para atravessar a rodovia em busca de pontos de embarque.

Os horários das viagens não sofrerão alterações. Dessa forma, os passageiros poderão utilizar as linhas nos mesmos horários já praticados, com a única mudança relacionada ao percurso realizado pelos ônibus.

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A medida contempla as linhas operadas pelas empresas Pioneira e Marechal e entra em vigor nesta segunda-feira, com expectativa de melhorar o atendimento à população do Engenho das Lages e das regiões atendidas pelos itinerários.

Serviço

O que muda: linhas passam a circular pelos dois lados da BR-060

Quando: a partir desta segunda-feira (3)

Linhas atendidas: 206.1 (Pioneira/Marechal), 207.2 (Pioneira) e 207.3 (Marechal)

Horários: sem alterações.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates



