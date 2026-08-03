Avião anfíbio cai no Lago Corumbá, e dois homens são resgatados

Pedaços da aeronave estavam submersos no lago - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Um avião anfíbio caiu no Lago Corumbá, na região de Caldas Novas (GO), na manhã desta segunda-feira (3/8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), duas pessoas estavam a bordo da aeronave e foram resgatadas com vida, uma de 33 anos e outra de 25.

Segundo os bombeiros, os dois homens não apresentavam ferimentos aparentes. Um deles, no entanto, tinha sinais de hipotermia após permanecer na água.

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Depois do resgate, os dois foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas para avaliação médica.

A aeronave era um ultraleve anfíbio, modelo projetado para pousar e decolar tanto em pistas quanto na água. Após a queda no lago, o avião afundou.

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Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionadas e localizaram partes da aeronave submersas. O avião também foi retirado da água pelas equipes de resgate.

As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas e seguem em investigação.