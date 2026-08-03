InícioCidades DF
Caldas Novas

Avião anfíbio cai no Lago Corumbá, e dois homens são resgatados

Aeronave afundou após a queda. Vítimas foram retiradas da água com vida e encaminhadas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Pedaços da aeronave estavam submersos no lago - (crédito: Divulgação/CBMGO)
Pedaços da aeronave estavam submersos no lago - (crédito: Divulgação/CBMGO)

Um avião anfíbio caiu no Lago Corumbá, na região de Caldas Novas (GO), na manhã desta segunda-feira (3/8). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), duas pessoas estavam a bordo da aeronave e foram resgatadas com vida, uma de 33 anos e outra de 25.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo os bombeiros, os dois homens não apresentavam ferimentos aparentes. Um deles, no entanto, tinha sinais de hipotermia após permanecer na água.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Depois do resgate, os dois foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas para avaliação médica.

A aeronave era um ultraleve anfíbio, modelo projetado para pousar e decolar tanto em pistas quanto na água. Após a queda no lago, o avião afundou.

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionadas e localizaram partes da aeronave submersas. O avião também foi retirado da água pelas equipes de resgate.

As circunstâncias que levaram à queda ainda não foram esclarecidas e seguem em investigação.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 03/08/2026 19:13
SIGA
x