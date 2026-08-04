Moradores debatem com a PMDF segurança da Asa Norte e do Noroeste

Objetivo é dialogar com a comunidade para entender as demandas em decorrência da segurança pública nas quadras - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reúne, nesta terça-feira (4/8), moradores da Asa Norte e do Setor Noroeste para discutir as principais demandas de segurança pública da região. O encontro será às 19h, no auditório do CEUB, na 707/907 Norte.

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A reunião ocorre após uma série de ocorrências registradas nos bairros. Entre os casos recentes estão furtos a comércios, tráfico de drogas e uma investigação sobre possível exploração sexual de adolescentes.

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Segundo a PMDF, o objetivo é ouvir os moradores, identificar as principais necessidades das quadras e discutir medidas de prevenção e reforço da segurança.

Serviço

Reunião Geral da PMDF

Data: 04/08

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) na 707/907 norte.