Festival abre cursos gratuitos de acessibilidade cultural no DF

O Festival Trilha da Inclusão abriu inscrições para três cursos gratuitos voltados à acessibilidade cultural. As formações são destinadas a artistas, produtores, gestores, educadores e comunicadores e serão realizadas entre agosto e setembro.
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As capacitações abordam audiodescrição, Braille e acessibilidade nas artes. Cada curso terá 30 vagas, com 30% reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições são feitas pelo Instagram @trilha.dainclusao.
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O primeiro curso, Introdução à Audiodescrição, ocorre de 11 de agosto a 3 de setembro, on-line. Já Visão na Palma da Mão: Introdução ao Braille será realizado de 15 de agosto a 19 de setembro, em formato híbrido. Por fim, Arte COM Acessibilidade acontece de 3 a 29 de setembro, também on-line.
Serviço
Festival Trilha da Inclusão — Etapa Formativa
Inscrições: pelo Instagram @trilha.dainclusao
Introdução à Audiodescrição
Inscrições: 3 a 9 de agosto
Período: 11 de agosto a 3 de setembro
Modalidade: on-line, pelo Google Meet
Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h
Vagas: 30, sendo 30% reservadas para pessoas com deficiência
Visão na Palma da Mão — Introdução ao Braille
Inscrições: 3 a 9 de agosto
Período: 15 de agosto a 19 de setembro
Modalidade: híbrida
Local: AKZO Coworking — SRTVN, Edifício Rádio Center, 1º subsolo, Asa Norte
Aulas presenciais: aos sábados, das 15h às 18h
Aulas on-line: 22 de agosto e 12 de setembro
Vagas: 30, sendo 30% reservadas para pessoas com deficiência
Arte COM Acessibilidade
Inscrições: 17 a 31 de agosto
Período: 3 a 29 de setembro
Modalidade: on-line, pelo Google Meet
Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h
Vagas: 30, sendo 30% reservadas para pessoas com deficiência
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