Festival abre cursos gratuitos de acessibilidade cultural no DF

Cada curso terá 30 vagas disponiíveis para inscrição - (crédito: Divulgação)

O Festival Trilha da Inclusão abriu inscrições para três cursos gratuitos voltados à acessibilidade cultural. As formações são destinadas a artistas, produtores, gestores, educadores e comunicadores e serão realizadas entre agosto e setembro.

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As capacitações abordam audiodescrição, Braille e acessibilidade nas artes. Cada curso terá 30 vagas, com 30% reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições são feitas pelo Instagram @trilha.dainclusao.

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O primeiro curso, Introdução à Audiodescrição, ocorre de 11 de agosto a 3 de setembro, on-line. Já Visão na Palma da Mão: Introdução ao Braille será realizado de 15 de agosto a 19 de setembro, em formato híbrido. Por fim, Arte COM Acessibilidade acontece de 3 a 29 de setembro, também on-line.

Serviço

Festival Trilha da Inclusão — Etapa Formativa

Inscrições: pelo Instagram @trilha.dainclusao

Introdução à Audiodescrição

Inscrições: 3 a 9 de agosto

Período: 11 de agosto a 3 de setembro

Modalidade: on-line, pelo Google Meet

Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h

Vagas: 30, sendo 30% reservadas para pessoas com deficiência

Visão na Palma da Mão — Introdução ao Braille

Inscrições: 3 a 9 de agosto

Período: 15 de agosto a 19 de setembro

Modalidade: híbrida

Local: AKZO Coworking — SRTVN, Edifício Rádio Center, 1º subsolo, Asa Norte

Aulas presenciais: aos sábados, das 15h às 18h

Aulas on-line: 22 de agosto e 12 de setembro

Vagas: 30, sendo 30% reservadas para pessoas com deficiência

Arte COM Acessibilidade

Inscrições: 17 a 31 de agosto

Período: 3 a 29 de setembro

Modalidade: on-line, pelo Google Meet

Aulas: terças e quintas-feiras, das 19h30 às 22h

Vagas: 30, sendo 30% reservadas para pessoas com deficiência

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