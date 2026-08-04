Onda de alta pressão deixa o DF em alerta para riscos de baixa umidade do ar

Bom dia, Brasília! Dia será de nebulosidade e calor - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Bom dia Brasília! O dia amanheceu claro e com um ventinho gelado no Distrito Federal nesta terça-feira (4/8). A temperatura mínima foi registrada na Estação Ecológica de Águas Emendadas, na região de Planaltina, onde os termômetros marcaram 13,2ºC. Já no Plano Piloto, a mínima foi de 16,3ºC. E quem é de Brasília já sabe bem o que acontece nessa época do ano: à tarde o tempo esquenta e a temperatura pode chegar a 28ºC.

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Apesar da umidade relativa do ar ter sido de 86% lá em Águas Emendadas, hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) manteve o alerta amarelo para os riscos gerados pela baixa umidade do ar no DF.

A previsão é que o índice caia para 25% ao longo do dia. "O aviso amarelo segue em vigor devido a uma onda de alta pressão que cobre principalmente a região centro-oeste nessa época do ano", disse Thais Cortez, meteorologista do Inmet.

Se você ainda guarda um fiapo de esperança de que pode chover, esquece! Segundo o Inmet, o clima tende a permanecer estável pelas próximas semanas.

*Estagiário sob supervisão de Adriana Bernardes