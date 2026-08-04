Alvo de ameaça extremista, DF antecipa criação de célula de inteligência para as eleições

'Operação contra grupo extremista acelera plano de inteligência para as eleições - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, afirmou ao Correio, na manhã desta terça-feira (4/8), que vai antecipar a instalação de uma célula integrada de inteligência para monitorar as eleições de 2026. A decisão foi tomada após a Operação Rede Interrompida, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que investiga um grupo extremista suspeito de planejar um atentado em Brasília durante o período eleitoral.

Segundo Patury, uma reunião estava prevista para esta terça-feira com representantes de 22 órgãos federais e distritais, além do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, para discutir o planejamento integrado de inteligência voltado às eleições. Com o avanço das investigações, porém, a instalação da célula foi antecipada. "A partir de hoje, até a realização das eleições, essa célula permanecerá em funcionamento. Será uma atuação permanente, de forma virtual ou presencial, com o objetivo de garantir monitoramento contínuo, integração entre as instituições e capacidade de resposta imediata diante de qualquer situação que possa comprometer não apenas a segurança de Brasília, mas também a normalidade do processo eleitoral", afirmou.

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De acordo com o secretário, a estrutura seguirá o mesmo modelo adotado em outras operações que exigiram atuação coordenada dos órgãos de inteligência e segurança pública. "Essa iniciativa contará com a participação dos órgãos distritais que serão convocados e dos órgãos federais que convidamos, além, é claro, do Judiciário e do Ministério Público", destacou.

