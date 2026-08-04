Investigado estava em mosteiro durante operação que apura planos de ataques em Brasília - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um dos investigados na Operação Rede Interrompida foi localizado em um mosteiro no momento do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, segundo informou o coordenador de Inteligência da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), delegado Maurílio Coelho. A ação mira suspeitos de planejar ataques na capital federal.

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De acordo com o delegado, a operação teve como foco principal a coleta de provas e não incluiu pedidos de prisão nesta fase inicial.

Os oito alvos têm idades entre 19 e 31 anos, sendo a maioria concentrada na faixa dos 19 aos 25. Segundo Coelho, o perfil do grupo é diverso, tanto em ocupação quanto em rotina. “Há investigados com diferentes atividades profissionais, inclusive um deles estava em um seminário, em um mosteiro, o que demonstra o grau de diversidade entre os envolvidos”, afirmou.

Durante as buscas, a prioridade da polícia foi apreender celulares e computadores, considerados peças-chave para o avanço das investigações. Como os crimes eram planejados no ambiente digital, os dispositivos podem conter informações relevantes sobre o nível de organização dos suspeitos e a possível execução dos ataques.

“Queremos entender em que estágio estavam esses planejamentos, se já havia aquisição de materiais ou preparação de artefatos”, disse o delegado. Apesar disso, nenhum armamento ou material para fabricação de explosivos foi encontrado até o momento.

O material apreendido será agora analisado pela equipe de investigação, que deve apontar os próximos passos da operação. A Polícia Civil não descarta novas fases a partir das evidências coletadas.