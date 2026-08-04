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Foragido por homicídios e roubos é preso com RG falso em Ceilândia

Homem com pena superior a 65 anos de reclusão tentou se identificar com nome falso para escapar de mandado judicial. Prisão ocorreu nessa segunda-feira (3/8)

Homem acumulava mandados por múltiplos homicídios, diversos roubos e associação criminosa - (crédito: pexels)
Homem acumulava mandados por múltiplos homicídios, diversos roubos e associação criminosa - (crédito: pexels)

Um foragido da Justiça condenado a mais de 65 anos de pena pelos crimes de múltiplos homicídios, diversos roubos e associação criminosa foi capturado em Ceilândia. A prisão ocorreu após o suspeito apresentar uma Carteira de Identidade (RG) falsa com sua foto e o nome de outra pessoa para tentar enganar a abordagem policial.

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A prisão foi efetuada na tarde desta segunda-feira (3/8), por volta das 19h, na QNM 6, Conjunto L, no Setor M. A ação conjunta reuniu equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 28) e do Serviço de Inteligência do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Ao confrontarem os dados do documento apresentado com o banco de imagens da corporação, os militares constataram a falsificação e identificaram o verdadeiro nome do abordado, confirmando o mandado de prisão em aberto.

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Diante do flagrante pelo uso de documento público falso e do cumprimento da ordem judicial, o homem foi preso. Ele foi conduzido, juntamente com o documento apreendido, um aparelho celular e um boné, à 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foi registrado o Auto de Prisão em Flagrante e formalizado o recolhimento ao sistema prisional.

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Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 04/08/2026 10:37
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