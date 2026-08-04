DPDF atendeu mais de 6 mil mulheres vítimas de violência em 2026

A instituição atua fornecendo medidas protetivas, acompanhamento dos casos e encaminhamento para a rede de apoio - (crédito: Divulgação)

Beatriz Ocké*

A Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), por meio do Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem), registrou 6.210 atendimentos a mulheres em situação de violência no primeiro semestre de 2026. Por meio do núcleo especializado e outros canais exclusivos, a instituição oferece acolhimento, orientação jurídica e medidas urgentes de proteção às mulheres.

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O Nudem tem como objetivo interromper ciclos de violência e garantir segurança às vítimas. A equipe opera pedidos de medidas protetivas, acompanhamento dos casos e encaminhamento para a rede de apoio. Segundo a defensora pública Celina Peixoto, essa rede de proteção é essencial para que a mulher não se sinta sozinha. “A instituição oferece acolhimento e resposta rápida para proteger direitos”, diz.

Celina também chama atenção para os primeiros sinais de violência, como “ameaças, controle e humilhações”. A defensora reforça a importância de identificá-los de forma precoce a fim de buscar recursos de proteção imediata na DPDF.

Como buscar ajuda

Para mulheres em situação de violência, o Nudem/DPDF, localizado no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Bloco G, Edifício Rossi Esplanada Business, disponibiliza atendimento gratuito e sigiloso. O atendimento também pode ser realizado de forma remota, por meio do telefone (61) 3465-8200, ou pelo e-mail nudem@defensoria.df.gov.br. No site oficial da DPDF é possível acessar o atendimento virtual, fazer agendamento e receber orientações.

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Além disso, o órgão conta com um ramal exclusivo, na Central de Atendimento ao Cidadão, voltado a demandas relacionadas à violência contra a mulher, pelo telefone (61) 3465-8200. As vítimas de violência doméstica também podem buscar ajuda na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) ou em qualquer delegacia, unidades de saúde, centros de referência de assistência social e serviços especializados.

Em situações de emergência, a Polícia Militar deve ser acionada pelo 190. Para denúncias e orientações, deve ser utilizado o Ligue 180, canal nacional de atendimento à mulher.