Morre o educador Paulo Peréz, o "PP", aos 49 anos

Paulo foi definido como um "educador que dedicou sua vida a formar jovens, inspirar sonhos e transformar vidas por meio da educação" - (crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais)

Familiares, amigos e admiradores se despediram nesta terça-feira (4/8) do educador Paulo Pérez, apelidado de PP, que deixa um legado para centenas de estudantes que cruzaram seu caminho. O professor deu aulas para o ensino médio em escolas como o Galois, em cursinhos pré-vestibular e atuava como diretor de Aprendizagem do Colégio Átrio. Além disso, produzia conteúdo para as redes sociais relacionado à educação e conteúdos escolares. Antes de seu falecimento, aos 49 anos, Pérez estava internado em uma unidade hospitalar. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota de pesar, o Colégio Átrio, de Goiânia, onde Paulo trabalhava atualmente, manifesta pesar e solidariedade à família e define Paulo como um “educador que dedicou sua vida a formar jovens, inspirar sonhos e transformar vidas por meio da educação”. O Colégio Galois, que também fez parte da trajetória de Pérez, onde lecionou espanhol até 2017, em nota, expressa profunda tristeza e exalta que o professor “é lembrado com enorme carinho e gratidão por ex-alunos e colegas que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

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Paulo não era casado, não teve filhos, e demonstrava muito carinho pelos seus alunos. O velório e sepultamento de Pérez aconteceram no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, às 15h30, onde familiares e amigos puderam se despedir de PP.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti