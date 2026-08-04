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Colisão entre carro e moto deixa vítima ferida na EPNB nesta terça (4/8)

Acidente ocorreu nesta terça-feira (4/8) próximo ao viaduto do Catetinho, próximo ao Núcleo Bandeirante. Uma pessoa envolvida teve suspeita de fratura na perna e foi socorrida no local antes de ser levada ao hospital.

15/06/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Infrações de trânsito. Motoristas dirigindo na faixa exclusiva. Estrada Parque Núcleo Bandeirante EPNB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
15/06/2023 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF - Infrações de trânsito. Motoristas dirigindo na faixa exclusiva. Estrada Parque Núcleo Bandeirante EPNB - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Um sinistro de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (04/08) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), no sentido Plano Piloto, na altura do viaduto do Catetinho, próximo ao Núcleo Bandeirante.

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De acordo com informações preliminares, a colisão entre um carro e uma motocicleta aconteceu por volta das 17h19. Uma pessoa ficou ferida e apresentava suspeita de fratura na perna.

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A vítima foi atendida por equipes de resgate ainda no local do acidente e, em seguida, encaminhada a uma unidade hospitalar para dar continuidade ao tratamento.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 04/08/2026 18:41
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