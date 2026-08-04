Colisão entre carro e moto deixa vítima ferida na EPNB nesta terça (4/8)

Um sinistro de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (04/08) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), no sentido Plano Piloto, na altura do viaduto do Catetinho, próximo ao Núcleo Bandeirante.

De acordo com informações preliminares, a colisão entre um carro e uma motocicleta aconteceu por volta das 17h19. Uma pessoa ficou ferida e apresentava suspeita de fratura na perna.

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A vítima foi atendida por equipes de resgate ainda no local do acidente e, em seguida, encaminhada a uma unidade hospitalar para dar continuidade ao tratamento.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti