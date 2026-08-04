Colisão entre carro e moto deixa vítima ferida na EPNB nesta terça (4/8)

Um sinistro de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (04/08) mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), no sentido Plano Piloto, na altura do viaduto do Catetinho, próximo ao Núcleo Bandeirante.
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De acordo com informações preliminares, a colisão entre um carro e uma motocicleta aconteceu por volta das 17h19. Uma pessoa ficou ferida e apresentava suspeita de fratura na perna.
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A vítima foi atendida por equipes de resgate ainda no local do acidente e, em seguida, encaminhada a uma unidade hospitalar para dar continuidade ao tratamento.
Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente.
*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti
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