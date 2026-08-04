Motociclista morre após colisão contra carro em Santa Maria

Quando os militares chegaram ao local, pouco depois das 15h, encontraram o motociclista morto - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um acidente entre carro e moto deixou um homem morto, na tarde desta terça-feira (3/8), na BR-040, no viaduto de acesso a Santa Maria.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um carro colidiu contra uma moto na via. Quando os militares chegaram ao local, pouco depois das 15h, encontraram o motociclista morto.

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Um ocupante do veículo foi atendido pelas equipes de socorro, porém não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas para o local.