Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (4/8); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (4/8):

Campo da Esperança

Adalberto Costa da Silva, 70 anos

Anna Clara Santana de Lima, 17 anos

Antônia Moreira de Souza, 57 anos

Antônio Soares Moraes, 87 anos

Edson Baylo, 95 anos

Elza Alves Lobo, 88 anos

Izabel Silva do Carmo, 86 anos

João Evangelista da Silva de Oliveira, 49 anos

José Adalberto Fernandes, 85 anos

Leonardo Barbosa Luz, 58 anos

Luís Fernando Tozzi Spinardi, 55 anos

Manoel Alves Santos, 85 anos

Maya Olimpio Teles, menos de 1 ano

Onildo Alves Maciel, 96 anos

Orminda Sampaio de Albuquerque, 99 anos

Severino do Ramo Lima, 81 anos

Victor Hugo Brandão Maia Crema Marques, menos de 1 ano

Taguatinga

Aluísio Felipe dos Santos, 46 anos

Bruno Gomes da Silva, 27 anos

Carlan Pereira dos Santos, 34 anos

Cíntia Araújo da Silva de Freitas, 48 anos

Elpídio Jacinto Rodrigues, 54 anos

Heloíza Pereira Vitor, 86 anos

José Daleffe, 74 anos

Juciene Maria de Brito, 41 anos

Luiz da Silva, 97 anos

Maria das Graças Matias, 72 anos

Maria Eliane de Oliveira Azevedo, 73 anos

Rita de Oliveira Farias, 82 anos

Valdemir Antônio Gino, 58 anos

Wesley Ribeiro Santana, 34 anos

Gama

Maria Cesarina de Oliveira Rodrigues, 84 anos

Planaltina

Francisco Alves, 78 anos

Leonardo Alves Profiro, 18 anos

Maria Socorro de Andrade Cruz, 82 anos

Maurício Fernandes de Oliveira, 76 anos

Brazlândia

Coraci Gonçalves de Andrade, 82 anos

Sobradinho

José Primo Duarte, 67 anos

Jardim Metropolitano

José Antonio da Silva, 42 anos

Hellen Vieira Brito Browne, menos de 1 ano (cremação)