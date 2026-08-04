Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (4/8); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (4/8):
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Campo da Esperança
- Adalberto Costa da Silva, 70 anos
- Anna Clara Santana de Lima, 17 anos
- Antônia Moreira de Souza, 57 anos
- Antônio Soares Moraes, 87 anos
- Edson Baylo, 95 anos
- Elza Alves Lobo, 88 anos
- Izabel Silva do Carmo, 86 anos
- João Evangelista da Silva de Oliveira, 49 anos
- José Adalberto Fernandes, 85 anos
- Leonardo Barbosa Luz, 58 anos
- Luís Fernando Tozzi Spinardi, 55 anos
- Manoel Alves Santos, 85 anos
- Maya Olimpio Teles, menos de 1 ano
- Onildo Alves Maciel, 96 anos
- Orminda Sampaio de Albuquerque, 99 anos
- Severino do Ramo Lima, 81 anos
- Victor Hugo Brandão Maia Crema Marques, menos de 1 ano
Taguatinga
- Aluísio Felipe dos Santos, 46 anos
- Bruno Gomes da Silva, 27 anos
- Carlan Pereira dos Santos, 34 anos
- Cíntia Araújo da Silva de Freitas, 48 anos
- Elpídio Jacinto Rodrigues, 54 anos
- Heloíza Pereira Vitor, 86 anos
- José Daleffe, 74 anos
- Juciene Maria de Brito, 41 anos
- Luiz da Silva, 97 anos
- Maria das Graças Matias, 72 anos
- Maria Eliane de Oliveira Azevedo, 73 anos
- Rita de Oliveira Farias, 82 anos
- Valdemir Antônio Gino, 58 anos
- Wesley Ribeiro Santana, 34 anos
Gama
- Maria Cesarina de Oliveira Rodrigues, 84 anos
Planaltina
- Francisco Alves, 78 anos
- Leonardo Alves Profiro, 18 anos
- Maria Socorro de Andrade Cruz, 82 anos
- Maurício Fernandes de Oliveira, 76 anos
Brazlândia
- Coraci Gonçalves de Andrade, 82 anos
Sobradinho
- José Primo Duarte, 67 anos
Jardim Metropolitano
- José Antonio da Silva, 42 anos
- Hellen Vieira Brito Browne, menos de 1 ano (cremação)
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postado em 04/08/2026 20:08