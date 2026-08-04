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Obituário: 40 funerais nesta terça-feira (4/8); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 4 de agosto de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso de Goiás

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e de um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (4/8):

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Campo da Esperança

  • Adalberto Costa da Silva, 70 anos
  • Anna Clara Santana de Lima, 17 anos
  • Antônia Moreira de Souza, 57 anos
  • Antônio Soares Moraes, 87 anos
  • Edson Baylo, 95 anos
  • Elza Alves Lobo, 88 anos
  • Izabel Silva do Carmo, 86 anos
  • João Evangelista da Silva de Oliveira, 49 anos
  • José Adalberto Fernandes, 85 anos
  • Leonardo Barbosa Luz, 58 anos
  • Luís Fernando Tozzi Spinardi, 55 anos
  • Manoel Alves Santos, 85 anos
  • Maya Olimpio Teles, menos de 1 ano
  • Onildo Alves Maciel, 96 anos
  • Orminda Sampaio de Albuquerque, 99 anos
  • Severino do Ramo Lima, 81 anos
  • Victor Hugo Brandão Maia Crema Marques, menos de 1 ano

Taguatinga

  • Aluísio Felipe dos Santos, 46 anos
  • Bruno Gomes da Silva, 27 anos
  • Carlan Pereira dos Santos, 34 anos
  • Cíntia Araújo da Silva de Freitas, 48 anos
  • Elpídio Jacinto Rodrigues, 54 anos
  • Heloíza Pereira Vitor, 86 anos
  • José Daleffe, 74 anos
  • Juciene Maria de Brito, 41 anos
  • Luiz da Silva, 97 anos
  • Maria das Graças Matias, 72 anos
  • Maria Eliane de Oliveira Azevedo, 73 anos
  • Rita de Oliveira Farias, 82 anos
  • Valdemir Antônio Gino, 58 anos
  • Wesley Ribeiro Santana, 34 anos

Gama

  • Maria Cesarina de Oliveira Rodrigues, 84 anos

Planaltina

  • Francisco Alves, 78 anos
  • Leonardo Alves Profiro, 18 anos
  • Maria Socorro de Andrade Cruz, 82 anos
  • Maurício Fernandes de Oliveira, 76 anos

Brazlândia

  • Coraci Gonçalves de Andrade, 82 anos

Sobradinho

  • José Primo Duarte, 67 anos

Jardim Metropolitano

  • José Antonio da Silva, 42 anos
  • Hellen Vieira Brito Browne, menos de 1 ano (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 04/08/2026 20:08
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