Secretário de Segurança do DF defende mudanças na lei e internação involuntária humanizada

04/08/2026 Davi Pereira/CB/D.A Press Alexandre Patury, secretário de Segurança Pública, é o entrevistado do CB.Poder de hoje. - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, defendeu mudanças na legislação como uma das alternativas para evitar ataques realizados por pessoas em situação de rua. Nesta terça-feira (4/8), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — Patury disse que, no caso de lesões leves, alguém que tenha sido preso duas ou três vezes deveria permanecer detido.

A discussão ganhou destaque depois de registros de novos casos de violência. Nesta segunda-feira (4/8), no Setor Comercial Sul (SCS), uma mulher foi atacada por um homem com um pedaço de vidro. Segundo o secretário, o homem acumulava 11 passagens pela polícia.

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Às jornalistas Adriana Bernardes e Sibele Negromonte, Patury criticou a aplicação do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em casos de lesão leve com antecedência criminal, o que permite que suspeitos sejam liberados. Para ele, pessoas presas mais de duas vezes deveriam continuar presas. “O juiz é refém da legislação, assim como o policial é refém da lei”, afirmou o secretário.

Outra proposta apontada por Patury é a internação involuntária humanizada. Para ele, essa seria uma forma de retirar das ruas pessoas desorientadas, sob efeito de drogas ou com problemas de saúde mental. Segundo o secretário, caso nenhuma ação seja tomada, esses indivíduos podem cometer crimes mais graves no futuro, como tentativas de homicídio.

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Eduardo Pinho