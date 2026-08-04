"O PSDB é alternativa para o DF e também para o Brasil", diz Aécio

O presidente nacional do PSDB e deputado federal, Aécio Neves, participou da Convenção Eleitoral Distrital do PSDB-DF, realizada na noite desta terça-feira (4/8), na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Ele defendeu a candidatura de Paula Belmonte ao Governo do Distrito Federal como símbolo de renovação política. Em um discurso de cerca de 20 minutos, o tucano afirmou que enxerga no Distrito Federal um ambiente de esperança e classificou o PSDB como uma alternativa tanto para a capital quanto para o país.
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Durante o discurso, o presidente nacional do PSDB relembrou a própria trajetória política e afirmou que continua acreditando na política como instrumento de transformação social. "Completei neste ano 40 anos de mandatos consecutivos, graças à generosidade dos mineiros. E jamais deixei de acreditar que a política, feita com seriedade, com responsabilidade e com paixão, é a mais digna das atividades que alguém pode desempenhar no seio de uma sociedade. Como disse o Reguffe, política é servir, é se entregar e é cuidar daqueles que mais precisam", afirmou.
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Ao justificar a escolha de Paula Belmonte para comandar o PSDB no Distrito Federal, o deputado disse que viu nela um projeto político consistente para Brasília. "Quando convidei a Paula para presidir o PSDB no Distrito Federal, não convidei apenas uma mulher para assumir o partido. Convidei alguém que tinha um projeto ambicioso, ousado e corajoso para o Distrito Federal."
Segundo Aécio, o entusiasmo encontrado entre os apoiadores da candidatura de Paula Belmonte é diferente do que tem visto em outras regiões do país. "Tenho andado por várias partes do Brasil e, em nenhuma dessas andanças, encontrei tanto entusiasmo, tanta confiança e tanta gente de bem querendo mudar as coisas na capital do Brasil."
O presidente nacional da legenda também elogiou o estilo político da candidata. "Com a sua determinação e com a sua coragem, não há ninguém que fique na sua frente e não saia convencido da sua sinceridade, da sua dimensão política e do seu espírito público."
Ao abordar o cenário político nacional, Aécio criticou a polarização entre os principais grupos políticos e defendeu que o PSDB ocupe um espaço de centro no debate público. "As caminhadas não são fáceis, principalmente nesses tempos em que essa polarização tão rasa tomou conta da alma e da mente de milhões de brasileiros. O PSDB é alternativa para o Distrito Federal, mas é também alternativa para o Brasil. Nós vamos abrir caminho nessa polarização e percorrer a estrada do centro, com uma proposta liberal na economia, responsável nas questões fiscais e pragmática na defesa dos interesses do Brasil."
Na parte final do discurso, Aécio afirmou que o partido pretende recuperar protagonismo na política nacional e criticou o cenário político atual. "O PSDB vem para retomar o seu espaço de protagonista da cena política nacional, porque desde que nós deixamos esse espaço a política foi engolida pelo fisiologismo, pela irresponsabilidade e pela guerra entre campos ideológicos que não trazem nenhum benefício para o país."