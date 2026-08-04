Paula Belmonte é oficializada como candidata ao GDF pelo PSDB

A Convenção Eleitoral Distrital do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB-DF), realizada na noite desta terça-feira (4/8), oficializou as candidaturas da legenda para as eleições de 2026 na capital. Durante o encontro, os filiados deliberaram sobre as candidaturas majoritárias e proporcionais da federação, além de outros temas previstos na legislação eleitoral e no estatuto partidário. O evento na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) reuniu dirigentes, militantes, pré-candidatos e apoiadores, marcando o início oficial da campanha tucana no DF.

Presidente regional da legenda e confirmada como candidata ao governo do Distrito Federal, Paula Belmonte afirmou que sua candidatura será pautada pela transparência, responsabilidade e foco nas pessoas. Segundo ela, Brasília precisa de uma gestão comprometida com a ética e com a modernização da administração pública.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Alvo de ameaça extremista, DF antecipa criação de célula de inteligência para as eleições

"Nós estamos falando de uma cidade de 66 anos que necessita de transparência e cuidado com as pessoas. A nossa proposta é cuidar da nossa cidade, cuidar do ser humano com honestidade, com responsabilidade e tecnologia, para colocar Brasília em um sistema moderno e digital", declarou a atual distrital, em coletiva de imprensa, minutos antes de ser oficializada.

Ao abordar a situação financeira do Banco de Brasília (BRB), Paula Belmonte criticou a condução do banco e defendeu maior transparência sobre a gestão da instituição. Ela também destacou que uma de suas prioridades será fortalecer a economia local por meio da geração de empregos, e afirmou que pretende realizar um grande esforço nos primeiros meses de um eventual governo para reduzir a demanda reprimida por atendimentos.

A presidente do PSDB-DF acrescentou que as negociações para a definição completa da chapa seguem em andamento e devem ser concluídas antes do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.