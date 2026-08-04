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Paula Belmonte é oficializada como candidata ao GDF pelo PSDB

Deputada distrital e presidente da legenda regional confirma candidatura ao GDF e defende transparência, saúde, empregos e renovação política. O evento desta terça-feira (4/8) marca o início oficial da campanha tucana no DF

Deputada Distrital e pré-candidata ao governdo do Distrito Federal Paula Belmonte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Deputada Distrital e pré-candidata ao governdo do Distrito Federal Paula Belmonte - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Convenção Eleitoral Distrital do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB-DF), realizada na noite desta terça-feira (4/8), oficializou as candidaturas da legenda para as eleições de 2026 na capital. Durante o encontro, os filiados deliberaram sobre as candidaturas majoritárias e proporcionais da federação, além de outros temas previstos na legislação eleitoral e no estatuto partidário. O evento na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) reuniu dirigentes, militantes, pré-candidatos e apoiadores, marcando o início oficial da campanha tucana no DF.

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Presidente regional da legenda e confirmada como candidata ao governo do Distrito Federal, Paula Belmonte afirmou que sua candidatura será pautada pela transparência, responsabilidade e foco nas pessoas. Segundo ela, Brasília precisa de uma gestão comprometida com a ética e com a modernização da administração pública.  

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"Nós estamos falando de uma cidade de 66 anos que necessita de transparência e cuidado com as pessoas. A nossa proposta é cuidar da nossa cidade, cuidar do ser humano com honestidade, com responsabilidade e tecnologia, para colocar Brasília em um sistema moderno e digital", declarou a atual distrital, em coletiva de imprensa, minutos antes de ser oficializada.

Ao abordar a situação financeira do Banco de Brasília (BRB), Paula Belmonte criticou a condução do banco e defendeu maior transparência sobre a gestão da instituição. Ela também destacou que uma de suas prioridades será fortalecer a economia local por meio da geração de empregos, e afirmou que pretende realizar um grande esforço nos primeiros meses de um eventual governo para reduzir a demanda reprimida por atendimentos. 

A presidente do PSDB-DF acrescentou que as negociações para a definição completa da chapa seguem em andamento e devem ser concluídas antes do prazo estabelecido pela Justiça Eleitoral.

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Carlos Silva - Correio Braziliense

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva - Correio Braziliense
postado em 04/08/2026 21:11
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