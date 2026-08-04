Homem ameaça e tenta atacar passageiro com faca dentro de ônibus no DF

16ª DP cumpriu 14 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão contra uma organização criminosa investigada por ameaçar e invadir terrenos - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A Polícia Civil (PCDF) indiciou um homem depois de ele ameaçar um passageiro com uma faca dentro de um ônibus na Rodoviária de Planaltina-DF. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira (4/8).

A vítima e o autor embarcaram no coletivo da linha 66.3. À polícia, o passageiro relatou que estava sendo seguido pelo autor há uns dias. Na viagem, afirmou que o suspeito sentou-se no banco atrás dele, pegou uma faca do tipo peixeira de dentro da bolsa e o ameaçou de morte.

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Ainda de acordo com a versão, o homem teria tentado desferir um golpe, mas a vítima reagiu, imobilizou seus braços e conseguiu desarmá-lo. Outros passageiros auxiliaram no acionamento da Polícia Militar.

Os envolvidos foram conduzidos à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde prestaram declarações. O autor indicado negou a ameaça e afirmou que a faca não lhe pertencia. A arma branca foi apreendida e será submetida aos exames periciais pertinentes.

Após a formalização do Termo Circunstanciado, o homem foi indiciado pelos crimes de ameaça e porte de arma branca. Como não havia mandado de prisão em seu desfavor e ele assumiu o compromisso de comparecer perante a Justiça, foi liberado após os procedimentos legais.

