PDT-DF define nominata com Leila ao Senado e 26 candidatos a distrital

O Partido Democrático Trabalhista (PDT-DF) definiu, durante convenção realizada nesta terça-feira (4/8), a nominata de candidatos do partido para as eleições de 2026. A senadora Leila do Vôlei foi confirmada como candidata à reeleição ao Senado. A legenda também apresentou nomes para a Câmara dos Deputados e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal.



Para deputado federal, o partido terá sete candidaturas: Professora Fátima Souza, Professor Rafael Parente, Flávio Werneck, Pastor Ismael, Major Izanil, Larissa Smith e Joansa, conhecida como Dona Jo.

A legenda também terá uma candidatura de mandato coletivo para deputado federal, formada por Luis Zeferino, Max Pantoja, Sgto. Moacir e Adailton Braga.

Para deputado distrital, o PDT apresentou uma nominata com 26 nomes. Entre eles, estão o ex-deputado distrital Joe Valle, além de Weila Almeida, Mercione, Professor Fernando Sousa, Professor Fernando Moura, Sorriso Moto Boy, Professor Jairon, Bacurau, Jair do Uber, Joseflay, Arilson Francisco de Oliveira, Marquinho do Tropa, Francisca Cortes, Gaby, André Pires, Aline Sá, Zaqueu Braga, Pastor Sidney, Professor Cristiano Luz, Professora Maira Marçal, Sueli Buritizinho, Professor Nilvan, Jovita Rosa, Mãe Francys, Paulinho Campelo e Lucimar.



A composição da nominata faz parte da estratégia do PDT para ampliar a presença da legenda no Legislativo local e federal nas eleições de outubro. A convenção também foi marcada pela oficialização da candidatura da atual senadora Leila Barros ao Senado e pela defesa de uma ampla frente entre partidos do campo progressista para a disputa pelo governo do Distrito Federal.



Ao todo, considerando as candidaturas individuais e o mandato coletivo, o PDT-DF apresentou 38 nomes para a disputa eleitoral de 2026: Leila ao Senado, sete candidatos a deputado federal, quatro integrantes do mandato coletivo e 26 candidatos a deputado distrital.

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